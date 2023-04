https://ria.ru/20230405/nauka-1862701952.html

В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов

В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов - РИА Новости, 05.04.2023

В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов

Новый материал с уникальными свойствами, необходимыми для создания более эффективных топливных элементов, нашли ученые Самарского политеха. По их словам,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T12:27

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

топливо

самарский государственный технический университет

самара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862717132_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_78b267f1189dd952a80cf59f4da45e69.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Новый материал с уникальными свойствами, необходимыми для создания более эффективных топливных элементов, нашли ученые Самарского политеха. По их словам, соединение отличается от применяемых аналогов относительно низкой стоимостью. Результаты опубликованы в The Journal of Physical Chemistry С.Топливные элементы (ТЭ) – относительно мобильные системы, производящие электроэнергию и тепло. По словам ученых, они способны как заменить генератор в туристическом походе, так и сыграть роль силовой установки мегаваттного класса.Энергия в них извлекается за счет электрохимического взаимодействия газа-топлива и газа-окислителя через твердый электролит. В качестве окислителя в наиболее перспективных водородно-воздушных ТЭ используется атмосферный кислород, который в процессе работы элемента реагирует c водородом, образуя воду.Для эффективной работы элемента электролит должен обладать высокой анионной проводимостью и не обладать никакой другой. Сегодня наиболее распространенными материалами электролита является стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония либо перовскиты, отметили ученые.Команда химиков Самарского политеха вместе с коллегами путем суперкомпьютерного моделирования выявила новое вещество с нужными для ТЭ свойствами – магноколумбит MgNb2O6. По их словам, соединение отличается от применяемых электролитов относительно низкой стоимостью.Как объяснили авторы работы, анионная проводимость обусловлена наличием дефектов в кристаллической решетке, из-за которых более подвижные ионы "перескакивают" на вакантную позицию поблизости, освобождая собственную.Как подчеркнули ученые, на стадии компьютерного моделирования применялась уникальная методика, разработанная ранее в Самарском политехе. Экспериментальный анализ, по их словам, полностью подтвердил исключительные свойства магноколумбита и его модификаций, спрогнозированные теоретически."Реакция в ТЭ идет только при высокой температуре, поэтому электролит должен быть устойчив к ней. Магноколумбит в этом аспекте показал себя не хуже перовскитов или соединения на основе циркония и иттрия. Кроме того, магноколумбит устойчив к агрессивной среде топливного элемента и обладает подходящим коэффициентом линейного расширения", – отметил Артем Кабанов.Применение магноколумбитов возможно не только в топливных элементах, но и, например, в датчиках-анализаторах газов, сообщили ученые.Исследование проводилось совместно со специалистами из МНИЦТМ, Института химии Коми научного центра УрО РАН и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Работа поддержана грантом РНФ, проект №19-73-10026 П.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработки в области топливных элементов и подготовить электролит на основе магноколумбита к индустриальной реализации.

https://ria.ru/20230330/nauka-1861602089.html

https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html

https://ria.ru/20221213/miet-1837418685.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, топливо, самарский государственный технический университет, самара