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В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов - РИА Новости, 05.04.2023
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Наука
 
08:00 05.04.2023 (обновлено: 12:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nauka-1862701952.html
В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов
В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов - РИА Новости, 05.04.2023
В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов
Новый материал с уникальными свойствами, необходимыми для создания более эффективных топливных элементов, нашли ученые Самарского политеха. По их словам,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:00
2023-04-05T12:27
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
топливо
самарский государственный технический университет
самара
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Новый материал с уникальными свойствами, необходимыми для создания более эффективных топливных элементов, нашли ученые Самарского политеха. По их словам, соединение отличается от применяемых аналогов относительно низкой стоимостью. Результаты опубликованы в The Journal of Physical Chemistry С.Топливные элементы (ТЭ) – относительно мобильные системы, производящие электроэнергию и тепло. По словам ученых, они способны как заменить генератор в туристическом походе, так и сыграть роль силовой установки мегаваттного класса.Энергия в них извлекается за счет электрохимического взаимодействия газа-топлива и газа-окислителя через твердый электролит. В качестве окислителя в наиболее перспективных водородно-воздушных ТЭ используется атмосферный кислород, который в процессе работы элемента реагирует c водородом, образуя воду.Для эффективной работы элемента электролит должен обладать высокой анионной проводимостью и не обладать никакой другой. Сегодня наиболее распространенными материалами электролита является стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония либо перовскиты, отметили ученые.Команда химиков Самарского политеха вместе с коллегами путем суперкомпьютерного моделирования выявила новое вещество с нужными для ТЭ свойствами – магноколумбит MgNb2O6. По их словам, соединение отличается от применяемых электролитов относительно низкой стоимостью.Как объяснили авторы работы, анионная проводимость обусловлена наличием дефектов в кристаллической решетке, из-за которых более подвижные ионы "перескакивают" на вакантную позицию поблизости, освобождая собственную.Как подчеркнули ученые, на стадии компьютерного моделирования применялась уникальная методика, разработанная ранее в Самарском политехе. Экспериментальный анализ, по их словам, полностью подтвердил исключительные свойства магноколумбита и его модификаций, спрогнозированные теоретически."Реакция в ТЭ идет только при высокой температуре, поэтому электролит должен быть устойчив к ней. Магноколумбит в этом аспекте показал себя не хуже перовскитов или соединения на основе циркония и иттрия. Кроме того, магноколумбит устойчив к агрессивной среде топливного элемента и обладает подходящим коэффициентом линейного расширения", – отметил Артем Кабанов.Применение магноколумбитов возможно не только в топливных элементах, но и, например, в датчиках-анализаторах газов, сообщили ученые.Исследование проводилось совместно со специалистами из МНИЦТМ, Института химии Коми научного центра УрО РАН и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Работа поддержана грантом РНФ, проект №19-73-10026 П.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработки в области топливных элементов и подготовить электролит на основе магноколумбита к индустриальной реализации.
https://ria.ru/20230330/nauka-1861602089.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, топливо, самарский государственный технический университет, самара
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Топливо, Самарский государственный технический университет, Самара

В России нашли способ снизить стоимость топливных элементов

© iStock.com / gorodenkoffУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Новый материал с уникальными свойствами, необходимыми для создания более эффективных топливных элементов, нашли ученые Самарского политеха. По их словам, соединение отличается от применяемых аналогов относительно низкой стоимостью. Результаты опубликованы в The Journal of Physical Chemistry С.
Топливные элементы (ТЭ) – относительно мобильные системы, производящие электроэнергию и тепло. По словам ученых, они способны как заменить генератор в туристическом походе, так и сыграть роль силовой установки мегаваттного класса.
Энергия в них извлекается за счет электрохимического взаимодействия газа-топлива и газа-окислителя через твердый электролит. В качестве окислителя в наиболее перспективных водородно-воздушных ТЭ используется атмосферный кислород, который в процессе работы элемента реагирует c водородом, образуя воду.
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Для эффективной работы элемента электролит должен обладать высокой анионной проводимостью и не обладать никакой другой. Сегодня наиболее распространенными материалами электролита является стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония либо перовскиты, отметили ученые.
Команда химиков Самарского политеха вместе с коллегами путем суперкомпьютерного моделирования выявила новое вещество с нужными для ТЭ свойствами – магноколумбит MgNb2O6. По их словам, соединение отличается от применяемых электролитов относительно низкой стоимостью.
«
"Магноколумбит обладает только анионной проводимостью. Таких материалов известно очень немного, и найденный нами является перспективным кандидатом для развития технологий ТЭ", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования материалов Самарского политеха Артем Кабанов.
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха, Зарина БеркимбаеваАртем Кабанов в лаборатории Самарского политеха
Артем Кабанов в лаборатории Самарского политеха - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха, Зарина Беркимбаева
Артем Кабанов в лаборатории Самарского политеха
Как объяснили авторы работы, анионная проводимость обусловлена наличием дефектов в кристаллической решетке, из-за которых более подвижные ионы "перескакивают" на вакантную позицию поблизости, освобождая собственную.
Как подчеркнули ученые, на стадии компьютерного моделирования применялась уникальная методика, разработанная ранее в Самарском политехе. Экспериментальный анализ, по их словам, полностью подтвердил исключительные свойства магноколумбита и его модификаций, спрогнозированные теоретически.
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"Реакция в ТЭ идет только при высокой температуре, поэтому электролит должен быть устойчив к ней. Магноколумбит в этом аспекте показал себя не хуже перовскитов или соединения на основе циркония и иттрия. Кроме того, магноколумбит устойчив к агрессивной среде топливного элемента и обладает подходящим коэффициентом линейного расширения", – отметил Артем Кабанов.
Применение магноколумбитов возможно не только в топливных элементах, но и, например, в датчиках-анализаторах газов, сообщили ученые.
Исследование проводилось совместно со специалистами из МНИЦТМ, Института химии Коми научного центра УрО РАН и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Работа поддержана грантом РНФ, проект №19-73-10026 П.
В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработки в области топливных элементов и подготовить электролит на основе магноколумбита к индустриальной реализации.
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