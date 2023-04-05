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Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России

Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России - РИА Новости, 05.04.2023

Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:27

2023-04-05T19:27

2023-04-05T19:27

россия

финляндия

евросоюз

нато

йенс столтенберг

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией, утверждает, что это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, альянс никогда не был угрозой для РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией. "Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО. НАТО - это оборонительный альянс, НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. По его словам, благодаря своему вступлению в НАТО Финляндия будет в большей безопасности, а НАТО станет сильнее. Столтенберг заявил, что не Россия должна решать, кто может вступать в альянс, это решение каждой независимой страны. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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россия, финляндия, евросоюз, нато, йенс столтенберг, владимир путин, европа, в мире