Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/nato-1863315697.html
Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России
Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России - РИА Новости, 05.04.2023
Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:27
2023-04-05T19:27
россия
финляндия
евросоюз
нато
йенс столтенберг
владимир путин
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:25:2653:1518_1920x0_80_0_0_661850aba7523f80111dad1078e9c8dd.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией, утверждает, что это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, альянс никогда не был угрозой для РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией. "Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО. НАТО - это оборонительный альянс, НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. По его словам, благодаря своему вступлению в НАТО Финляндия будет в большей безопасности, а НАТО станет сильнее. Столтенберг заявил, что не Россия должна решать, кто может вступать в альянс, это решение каждой независимой страны. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
россия
финляндия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:0:2352:1764_1920x0_80_0_0_e6276e4c65ea4515c0ff52a0e1ed711e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, евросоюз, нато, йенс столтенберг, владимир путин, европа, в мире
Россия, Финляндия, Евросоюз, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Европа, В мире
Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс никогда не был угрозой для России

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией, утверждает, что это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, альянс никогда не был угрозой для РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией.
"Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО. НАТО - это оборонительный альянс, НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
По его словам, благодаря своему вступлению в НАТО Финляндия будет в большей безопасности, а НАТО станет сильнее. Столтенберг заявил, что не Россия должна решать, кто может вступать в альянс, это решение каждой независимой страны.
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
31 марта, 18:16
 
РоссияФинляндияЕвросоюзНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ПутинЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала