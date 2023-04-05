Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс никогда не был угрозой для России
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова российского лидера Владимира Путина про инициирование Евросоюзом геополитического противостояния с Россией, утверждает, что это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, альянс никогда не был угрозой для РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией.
"Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО. НАТО - это оборонительный альянс, НАТО и Финляндия никогда не были угрозой для России", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
По его словам, благодаря своему вступлению в НАТО Финляндия будет в большей безопасности, а НАТО станет сильнее. Столтенберг заявил, что не Россия должна решать, кто может вступать в альянс, это решение каждой независимой страны.
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.