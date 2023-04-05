https://ria.ru/20230405/nato-1863256609.html
МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО
МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО
Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но сам по себе этот шаг не решит ее проблем, заявил в среду журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:23
2023-04-05T16:23
2023-04-05T16:23
в мире
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владимир зеленский
ян липавский
сергей лавров
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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но сам по себе этот шаг не решит ее проблем, заявил в среду журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский. "Мы, конечно, поддерживаем амбиции Украины стать членом НАТО. Но это не решит автоматически ее проблемы", - сказал Липавский. По его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на увеличении помощи Киеву, включая средства для фонда военного снаряжения и нелетальных материалов. Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-05T16:23
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в мире, украина, россия, чехия, владимир зеленский, ян липавский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Чехия, Владимир Зеленский, Ян Липавский, Сергей Лавров, НАТО
МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО
Липавский: Чехия поддерживает вступление Украины в НАТО, но это не решит проблемы Киева
ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но сам по себе этот шаг не решит ее проблем, заявил в среду журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Мы, конечно, поддерживаем амбиции Украины стать членом НАТО. Но это не решит автоматически ее проблемы", - сказал Липавский.
По его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на увеличении помощи Киеву
, включая средства для фонда военного снаряжения и нелетальных материалов.
Владимир Зеленский
ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США
по нацбезопасности Джейк Салливан
. А генсек НАТО Йенс Столтенберг
, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
НАТО увязла на Украине по горло