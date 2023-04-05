https://ria.ru/20230405/nato-1863251852.html

Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек

Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек - РИА Новости, 05.04.2023

Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек

Поставки боеприпасов из Южной Кореи позволяют странам НАТО пополнять свои запасы, которые тратятся на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:13

2023-04-05T16:13

2023-04-05T16:13

в мире

южная корея

россия

украина

нато

йенс столтенберг

сергей лавров

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_2947d70205e8c098b39d1097b438be8e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Поставки боеприпасов из Южной Кореи позволяют странам НАТО пополнять свои запасы, которые тратятся на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отвечал на вопрос южнокорейских журналистов о том, согласна ли Южная Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину. "Я не буду говорить, кому и что должна поставлять Южная Корея, но, осуществляя поставки боеприпасов союзникам по НАТО, она позволяет им продолжать оказывать поддержку Украине", - сказал генсек по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, в котором также участвовали министры из Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Он добавил, что Южная Корея является важным производителем боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230307/vvs-1856338236.html

южная корея

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, россия, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков