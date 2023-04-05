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Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек - РИА Новости, 05.04.2023
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16:13 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/nato-1863251852.html
Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек
Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек - РИА Новости, 05.04.2023
Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек
Поставки боеприпасов из Южной Кореи позволяют странам НАТО пополнять свои запасы, которые тратятся на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:13
2023-04-05T16:13
в мире
южная корея
россия
украина
нато
йенс столтенберг
сергей лавров
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Поставки боеприпасов из Южной Кореи позволяют странам НАТО пополнять свои запасы, которые тратятся на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отвечал на вопрос южнокорейских журналистов о том, согласна ли Южная Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину. "Я не буду говорить, кому и что должна поставлять Южная Корея, но, осуществляя поставки боеприпасов союзникам по НАТО, она позволяет им продолжать оказывать поддержку Украине", - сказал генсек по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, в котором также участвовали министры из Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Он добавил, что Южная Корея является важным производителем боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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южная корея
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в мире, южная корея, россия, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Южная Корея, Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Боеприпасы из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, заявил генсек

Столтенберг: поставки из Южной Кореи позволяют НАТО пополнять запасы, идущие на Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Поставки боеприпасов из Южной Кореи позволяют странам НАТО пополнять свои запасы, которые тратятся на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он отвечал на вопрос южнокорейских журналистов о том, согласна ли Южная Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину.
"Я не буду говорить, кому и что должна поставлять Южная Корея, но, осуществляя поставки боеприпасов союзникам по НАТО, она позволяет им продолжать оказывать поддержку Украине", - сказал генсек по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, в котором также участвовали министры из Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
Он добавил, что Южная Корея является важным производителем боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреЮжная КореяРоссияУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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