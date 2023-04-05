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Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 05.04.2023
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13:29 05.04.2023 (обновлено: 17:51 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nato-1863183831.html
Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу
Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 05.04.2023
Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу
Швеции предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в НАТО, нынешние недостаточны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:29
2023-04-05T17:51
в мире
швеция
нато
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Швеции предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в НАТО, нынешние недостаточны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО."На встрече с моим шведским коллегой (Тобиасом Билльстрёмом) в Брюсселе мы подняли тему о шагах, которые необходимо предпринять Стокгольму в процессе членства в НАТО. Некоторые шаги сделаны, но они недостаточны. Необходимы дополнительные шаги", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по завереннию генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230404/nato-1862954103.html
https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html
https://ria.ru/20230331/nato-1862129553.html
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в мире, швеция, нато, турция, мевлют чавушоглу
В мире, Швеция, НАТО, Турция, Мевлют Чавушоглу
Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу

Чавушоглу заявил, что Швеции предстоит сделать дополнительные шаги для членства в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Швеции предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в НАТО, нынешние недостаточны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
4 апреля, 16:14
"На встрече с моим шведским коллегой (Тобиасом Билльстрёмом) в Брюсселе мы подняли тему о шагах, которые необходимо предпринять Стокгольму в процессе членства в НАТО. Некоторые шаги сделаны, но они недостаточны. Необходимы дополнительные шаги", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Швеции объяснили, почему членство Финляндии в НАТО не будет полным
1 апреля, 16:59
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по завереннию генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко
31 марта, 13:14
 
В миреШвецияНАТОТурцияМевлют Чавушоглу
 
 
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