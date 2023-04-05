https://ria.ru/20230405/nato-1863183831.html

Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу

Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 05.04.2023

Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу

Швеции предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в НАТО, нынешние недостаточны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:29

2023-04-05T13:29

2023-04-05T17:51

в мире

швеция

нато

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Швеции предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в НАТО, нынешние недостаточны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО."На встрече с моим шведским коллегой (Тобиасом Билльстрёмом) в Брюсселе мы подняли тему о шагах, которые необходимо предпринять Стокгольму в процессе членства в НАТО. Некоторые шаги сделаны, но они недостаточны. Необходимы дополнительные шаги", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по завереннию генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230404/nato-1862954103.html

https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html

https://ria.ru/20230331/nato-1862129553.html

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато, турция, мевлют чавушоглу