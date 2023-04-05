Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил Чавушоглу
Чавушоглу заявил, что Швеции предстоит сделать дополнительные шаги для членства в НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Швеции предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в НАТО, нынешние недостаточны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.
"На встрече с моим шведским коллегой (Тобиасом Билльстрёмом) в Брюсселе мы подняли тему о шагах, которые необходимо предпринять Стокгольму в процессе членства в НАТО. Некоторые шаги сделаны, но они недостаточны. Необходимы дополнительные шаги", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по завереннию генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".