СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции
Aydınlık: вхождение Финляндии в НАТО нужно рассматривать как попытку окружения Турции
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Финляндии в НАТО должно рассматриваться не только как политика сдерживания России, но и как взятие в окружение Турции, пишет в среду газета Aydınlık.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
"Если раньше расширение НАТО рассматривалось как политика сдерживания России, то теперь ее можно рассмотреть в контексте аналогичного окружения Турции. Ранее, чтобы установить свою глобальную гегемонию, Атлантика пыталась втиснуть евразийский континент на сушу и включала в свою геополитическую ось такие страны, как Турция, Иран, Афганистан и Китай. Однако Иран вышел из-под контроля США в 1979 году, Китай - после 1990 года, Турция - 15 июля 2016 года, а Афганистан - в 2021 году и стали странами-мишенями. Поэтому геополитическая ось, которая была сломана, на этот раз повернулась от Греции к Южному Кипру и Израилю. Таким образом, Турция осталась в стороне от Атлантики. Сейчас нас окружают от Александруполиса до Крита, оттуда - в Восточное Средиземноморье и на север Сирии", - пишет издание.