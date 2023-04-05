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СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции - РИА Новости, 05.04.2023
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09:58 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/nato-1863086852.html
СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции
СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции
Вхождение Финляндии в НАТО должно рассматриваться не только как политика сдерживания России, но и как взятие в окружение Турции, пишет в среду газета Aydınlık. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:58
2023-04-05T09:58
в мире
финляндия
турция
россия
пекка хаависто
энтони блинкен
нато
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Финляндии в НАТО должно рассматриваться не только как политика сдерживания России, но и как взятие в окружение Турции, пишет в среду газета Aydınlık. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ. "Если раньше расширение НАТО рассматривалось как политика сдерживания России, то теперь ее можно рассмотреть в контексте аналогичного окружения Турции. Ранее, чтобы установить свою глобальную гегемонию, Атлантика пыталась втиснуть евразийский континент на сушу и включала в свою геополитическую ось такие страны, как Турция, Иран, Афганистан и Китай. Однако Иран вышел из-под контроля США в 1979 году, Китай - после 1990 года, Турция - 15 июля 2016 года, а Афганистан - в 2021 году и стали странами-мишенями. Поэтому геополитическая ось, которая была сломана, на этот раз повернулась от Греции к Южному Кипру и Израилю. Таким образом, Турция осталась в стороне от Атлантики. Сейчас нас окружают от Александруполиса до Крита, оттуда - в Восточное Средиземноморье и на север Сирии", - пишет издание.
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в мире, финляндия, турция, россия, пекка хаависто, энтони блинкен, нато
В мире, Финляндия, Турция, Россия, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, НАТО
СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции

Aydınlık: вхождение Финляндии в НАТО нужно рассматривать как попытку окружения Турции

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Финляндии в НАТО должно рассматриваться не только как политика сдерживания России, но и как взятие в окружение Турции, пишет в среду газета Aydınlık.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
"Если раньше расширение НАТО рассматривалось как политика сдерживания России, то теперь ее можно рассмотреть в контексте аналогичного окружения Турции. Ранее, чтобы установить свою глобальную гегемонию, Атлантика пыталась втиснуть евразийский континент на сушу и включала в свою геополитическую ось такие страны, как Турция, Иран, Афганистан и Китай. Однако Иран вышел из-под контроля США в 1979 году, Китай - после 1990 года, Турция - 15 июля 2016 года, а Афганистан - в 2021 году и стали странами-мишенями. Поэтому геополитическая ось, которая была сломана, на этот раз повернулась от Греции к Южному Кипру и Израилю. Таким образом, Турция осталась в стороне от Атлантики. Сейчас нас окружают от Александруполиса до Крита, оттуда - в Восточное Средиземноморье и на север Сирии", - пишет издание.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Финляндия официально вступила в НАТО
4 апреля, 15:47
 
В миреФинляндияТурцияРоссияПекка ХаавистоЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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