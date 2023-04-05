https://ria.ru/20230405/nato-1863086852.html

СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции

СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: вхождение Финляндии в НАТО рассматривают как попытку окружения Турции

Вхождение Финляндии в НАТО должно рассматриваться не только как политика сдерживания России, но и как взятие в окружение Турции, пишет в среду газета Aydınlık. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:58

2023-04-05T09:58

2023-04-05T09:58

в мире

финляндия

турция

россия

пекка хаависто

энтони блинкен

нато

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Финляндии в НАТО должно рассматриваться не только как политика сдерживания России, но и как взятие в окружение Турции, пишет в среду газета Aydınlık. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ. "Если раньше расширение НАТО рассматривалось как политика сдерживания России, то теперь ее можно рассмотреть в контексте аналогичного окружения Турции. Ранее, чтобы установить свою глобальную гегемонию, Атлантика пыталась втиснуть евразийский континент на сушу и включала в свою геополитическую ось такие страны, как Турция, Иран, Афганистан и Китай. Однако Иран вышел из-под контроля США в 1979 году, Китай - после 1990 года, Турция - 15 июля 2016 года, а Афганистан - в 2021 году и стали странами-мишенями. Поэтому геополитическая ось, которая была сломана, на этот раз повернулась от Греции к Южному Кипру и Израилю. Таким образом, Турция осталась в стороне от Атлантики. Сейчас нас окружают от Александруполиса до Крита, оттуда - в Восточное Средиземноморье и на север Сирии", - пишет издание.

https://ria.ru/20230404/nato-1862941889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, турция, россия, пекка хаависто, энтони блинкен, нато