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Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 05.04.2023 (обновлено: 09:12 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863074379.html
Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье, заявил Рогов
Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2023
Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье, заявил Рогов
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:40
2023-04-05T09:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
владимир зеленский
алексей резников
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага", - сказал Рогов РИА Новости в среду. По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230403/pvo-1862547993.html
https://ria.ru/20230405/zaporozhe-1863073538.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский, алексей резников, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Украина, Безопасность
Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье, заявил Рогов

Рогов заявил о завершении в ВСУ подготовки к контрнаступлению на Запорожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага", - сказал Рогов РИА Новости в среду.
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В Запорожской области предложили усилить систему ПВО
3 апреля, 06:55
По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ЗеленскийАлексей РезниковУкраинаБезопасность
 
 
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