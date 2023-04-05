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В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком
В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком - РИА Новости, 05.04.2023
В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком
Правоохранители задержали в Воронеже мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 11-летнего школьника, сообщил РИА Новости представитель управления СК РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:50
2023-04-05T13:50
2023-04-05T13:50
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Воронеже мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 11-летнего школьника, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о случившемся появилась утром в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Отмечалось, что к гулявшему на улице Менделеева мальчику подошел незнакомец и попросил пройтись с ним. Мужчина увел ребенка в сторону гаражей, ударил по голове и совершил "насильственные действия сексуального характера". Вернувшись домой, мальчик сказал о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы. "Следователями возбуждено уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, имевших место 2 апреля 2023 года на улице Менделеева города Воронежа. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сообщил представитель следственного управления. По его словам, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.
https://ria.ru/20230331/postradavshiy-1862098701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком
СК возбудил дело против мужчины, надругавшегося над одиннадцатилетним мальчиком в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Воронеже мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 11-летнего школьника, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Информация о случившемся появилась утром в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Отмечалось, что к гулявшему на улице Менделеева мальчику подошел незнакомец и попросил пройтись с ним. Мужчина увел ребенка в сторону гаражей, ударил по голове и совершил "насильственные действия сексуального характера". Вернувшись домой, мальчик сказал о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы.
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"Следователями возбуждено уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, имевших место 2 апреля 2023 года на улице Менделеева города Воронежа. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сообщил представитель следственного управления.
По его словам, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.
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