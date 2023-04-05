https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html

В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком

В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком - РИА Новости, 05.04.2023

В Воронеже задержали мужчину, надругавшегося над одиннадцатилетним ребенком

Правоохранители задержали в Воронеже мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 11-летнего школьника, сообщил РИА Новости представитель управления СК РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:50

2023-04-05T13:50

2023-04-05T13:50

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Воронеже мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 11-летнего школьника, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о случившемся появилась утром в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Отмечалось, что к гулявшему на улице Менделеева мальчику подошел незнакомец и попросил пройтись с ним. Мужчина увел ребенка в сторону гаражей, ударил по голове и совершил "насильственные действия сексуального характера". Вернувшись домой, мальчик сказал о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы. "Следователями возбуждено уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, имевших место 2 апреля 2023 года на улице Менделеева города Воронежа. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сообщил представитель следственного управления. По его словам, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20230331/postradavshiy-1862098701.html

https://ria.ru/20230323/iznasilovanie-1860156156.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)