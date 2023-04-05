В Москве отремонтируют 13 мостовых сооружений

В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.

"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.