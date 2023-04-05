https://ria.ru/20230405/moskva-1863146083.html

Москва заключила десятый офсетный контракт

Москва заключила десятый офсетный контракт - РИА Новости, 05.04.2023

Москва заключила десятый офсетный контракт

Столичные власти заключили новый офсетный контракт с инвестором по созданию в городе производства лекарственных препаратов, это уже десятый офсет для нужд... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:10

2023-04-05T12:10

2023-04-05T12:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Столичные власти заключили новый офсетный контракт с инвестором по созданию в городе производства лекарственных препаратов, это уже десятый офсет для нужд города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания "Р-Фарм" стала победителем конкурса на право заключения офсета, по условиям которого на территории города будет создано производство лекарств по десяти международным непатентованным наименованиям. Объем инвестиций - не менее трех миллиардов рублей. Взамен город гарантирует закупку препаратов в течение пяти лет. Первые поставки лекарств в столичные медучреждения начнутся в 2026 году", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что на новом заводе будут производить пять онкопрепаратов, три онкогематологических препарата, по два препарата для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, один для терапии неврологических заболеваний, еще один – для лечения ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита. В течение пяти лет город закупит почти 150 миллионов таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей.Это уже третий офсетный контракт, который Москва подписала с компанией "Р-Фарм". Как отметил генеральный директор компании Василий Игнатьев, прозрачность и предсказуемость офсетов благоприятно скажется на доступности лекарств для тысяч пациентов в столице.

https://ria.ru/20230404/koptevo-1862809553.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)