https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html
Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей
Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей - РИА Новости, 05.04.2023
Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей
Случай с небывало большой суммой ущерба от телефонного мошенника зафиксирован в Новосибирской области: поддавшись на уловки мошенников, сибиряк перечислил на их РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:17
2023-04-05T14:17
2023-04-05T14:17
происшествия
новосибирская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Случай с небывало большой суммой ущерба от телефонного мошенника зафиксирован в Новосибирской области: поддавшись на уловки мошенников, сибиряк перечислил на их счета 43 миллиона рублей, рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов. На пресс-конференции в среду он рассказал, что масштабы проблемы преступлений с использованием IT в Новосибирской области и соседних сибирских регионах растут. Так, по итогам 2022 года в регионе зарегистрировано 9,5 тысячи таких преступлений, а за первые три месяца этого года уже 3251, в том числе 636 кражи и 1805 мошенничеств. "Яркий пример масштабов проблемы. Так уж совпало, что за прошедшие сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 23 преступления. Бывало и больше, но удивляет не их количество, а сумма причиненного ущерба. Похищено у граждан разными способами 57 миллионов рублей только за одни сутки. Причем один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 миллиона рублей", - рассказал Чернов. Схема была стандартной: неизвестный позвонил потерпевшему через Telegram и, представившись работником Центробанка, сказал, что обнаружил подозрительные транзакции, которые якобы могут быть сделаны для перевода его денег на счета неких экстремистских организаций. "Уговорил его перевести имевшиеся на счетах денежные средства, а суммы внушительные. Человек, судя по всему, состоятельный. Очень много транзакций было совершено. В общей сложности переведена вот такая сумма денежных средств", - рассказал представитель прокуратуры. Заместитель начальника сибирского главка Банка России Павел Вернер в свою очередь рассказал, что в целом количество подобных преступлений по России снизилось, однако ущерб вырос. "Обманывать стали реже, но на большие суммы. Средняя сумма хищения составляет 15 тысяч рублей. Это объясняется тем, что основная активность мошенников сейчас направлена на дистанционные инструменты банковского обслуживания", - сказал он, уточнив, что в основном пострадавшие под психологическим воздействием мошенников самостоятельно переводят им деньги или сообщают им конфиденциальные финансовые данные.
https://ria.ru/20230330/moshennik-1861822003.html
https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html
https://ria.ru/20230323/moshenniki-1860084840.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей
Житель Новосибирской области за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей
НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Случай с небывало большой суммой ущерба от телефонного мошенника зафиксирован в Новосибирской области: поддавшись на уловки мошенников, сибиряк перечислил на их счета 43 миллиона рублей, рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов.
На пресс-конференции в среду он рассказал, что масштабы проблемы преступлений с использованием IT в Новосибирской области и соседних сибирских регионах растут. Так, по итогам 2022 года в регионе зарегистрировано 9,5 тысячи таких преступлений, а за первые три месяца этого года уже 3251, в том числе 636 кражи и 1805 мошенничеств.
В Петербурге задержали мошенника-имитатора, копирующего людей
"Яркий пример масштабов проблемы. Так уж совпало, что за прошедшие сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 23 преступления. Бывало и больше, но удивляет не их количество, а сумма причиненного ущерба. Похищено у граждан разными способами 57 миллионов рублей только за одни сутки. Причем один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 миллиона рублей", - рассказал Чернов.
Схема была стандартной: неизвестный позвонил потерпевшему через Telegram и, представившись работником Центробанка, сказал, что обнаружил подозрительные транзакции, которые якобы могут быть сделаны для перевода его денег на счета неких экстремистских организаций.
"Уговорил его перевести имевшиеся на счетах денежные средства, а суммы внушительные. Человек, судя по всему, состоятельный. Очень много транзакций было совершено. В общей сложности переведена вот такая сумма денежных средств", - рассказал представитель прокуратуры.
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
Заместитель начальника сибирского главка Банка России Павел Вернер в свою очередь рассказал, что в целом количество подобных преступлений по России
снизилось, однако ущерб вырос.
"Обманывать стали реже, но на большие суммы. Средняя сумма хищения составляет 15 тысяч рублей. Это объясняется тем, что основная активность мошенников сейчас направлена на дистанционные инструменты банковского обслуживания", - сказал он, уточнив, что в основном пострадавшие под психологическим воздействием мошенников самостоятельно переводят им деньги или сообщают им конфиденциальные финансовые данные.
"Сбер" предупредил о новой мошеннической схеме с онлайн-магазинами