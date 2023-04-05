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Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел - РИА Новости, 05.04.2023
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21:02 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/moldavia-1863332251.html
Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел
Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел - РИА Новости, 05.04.2023
Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел
Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску в эфире заявил, что у страну представляют два министра иностранных дел и один из них -... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:02
2023-04-05T21:02
в мире
молдавия
румыния
бухарест
богдан ауреску
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску в эфире заявил, что у страну представляют два министра иностранных дел и один из них - глава МИД Румынии Богдан Ауреску. "Я публично сказал, что практически в Молдавии два министра иностранных дел - я и Богдан Ауреску. Я также пользуюсь поддержкой двух дипломатических служб: министерства иностранных дел Молдавии и министерства иностранных дел Румынии, которое работает в интересах Республики Молдова", — заявил Попеску в эфире телеканала Nord News. Он отметил, что этот вопрос согласован между властями обоих государств. "Мы живем в очень сложном регионе, в очень сложный период, но мы не одиноки. У нас есть Румыния, у нас есть весь Европейский союз, Франция, Германия, а также другие партнеры - США, Япония, Канада, которые очень привержены поддержке нашего общества, нашей страны, чтобы мы сохранили мир и спокойствие на территории Молдавии", — добавил Попеску. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html
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в мире, молдавия, румыния, бухарест, богдан ауреску
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Богдан Ауреску
Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел

Вице-премьер Молдавии Попеску заявил, что у республики два министра иностранных дел

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску в эфире заявил, что у страну представляют два министра иностранных дел и один из них - глава МИД Румынии Богдан Ауреску.
"Я публично сказал, что практически в Молдавии два министра иностранных дел - я и Богдан Ауреску. Я также пользуюсь поддержкой двух дипломатических служб: министерства иностранных дел Молдавии и министерства иностранных дел Румынии, которое работает в интересах Республики Молдова", — заявил Попеску в эфире телеканала Nord News.
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Он отметил, что этот вопрос согласован между властями обоих государств. "Мы живем в очень сложном регионе, в очень сложный период, но мы не одиноки. У нас есть Румыния, у нас есть весь Европейский союз, Франция, Германия, а также другие партнеры - США, Япония, Канада, которые очень привержены поддержке нашего общества, нашей страны, чтобы мы сохранили мир и спокойствие на территории Молдавии", — добавил Попеску.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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В миреМолдавияРумынияБухарестБогдан Ауреску
 
 
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