https://ria.ru/20230405/moldavia-1863332251.html

Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел

Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел - РИА Новости, 05.04.2023

Вице-премьер Молдавии заявил, что у республики два министра иностранных дел

Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску в эфире заявил, что у страну представляют два министра иностранных дел и один из них -... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:02

2023-04-05T21:02

2023-04-05T21:02

в мире

молдавия

румыния

бухарест

богдан ауреску

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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску в эфире заявил, что у страну представляют два министра иностранных дел и один из них - глава МИД Румынии Богдан Ауреску. "Я публично сказал, что практически в Молдавии два министра иностранных дел - я и Богдан Ауреску. Я также пользуюсь поддержкой двух дипломатических служб: министерства иностранных дел Молдавии и министерства иностранных дел Румынии, которое работает в интересах Республики Молдова", — заявил Попеску в эфире телеканала Nord News. Он отметил, что этот вопрос согласован между властями обоих государств. "Мы живем в очень сложном регионе, в очень сложный период, но мы не одиноки. У нас есть Румыния, у нас есть весь Европейский союз, Франция, Германия, а также другие партнеры - США, Япония, Канада, которые очень привержены поддержке нашего общества, нашей страны, чтобы мы сохранили мир и спокойствие на территории Молдавии", — добавил Попеску. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823037534.html

молдавия

румыния

бухарест

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в мире, молдавия, румыния, бухарест, богдан ауреску