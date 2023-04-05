https://ria.ru/20230405/misis-1863234923.html

В МИСИС разработали устройство для сшивания ран в военно-полевых условиях

В МИСИС разработали устройство для сшивания ран в военно-полевых условиях - РИА Новости, 05.04.2023

В МИСИС разработали устройство для сшивания ран в военно-полевых условиях

Ученые университета МИСИС разработали "тканевой пистолет", сшивающий раны биополимерами, разработка предназначена для работы в военно-полевых условиях и в зоне... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:38

2023-04-05T15:38

2023-04-05T16:35

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ученые университета МИСИС разработали "тканевой пистолет", сшивающий раны биополимерами, разработка предназначена для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС, "пистолет" может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В Университете МИСИС представили первый в России "тканевой пистолет", который может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести. Устройство, созданное в НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, предназначено для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС", — говорится в сообщении. В вузе пояснили, что барьерный эффект на поврежденной коже создается за счет параллельной двухкомпонентной высокоточной подачи обезболивающих, кровоостанавливающих, антибактериальных и других веществ на рану, при сшивке биоактивный материал создает пленку на ране, предотвращая попадание бактериальной инфекции и создавая благоприятные условия для ее ускоренного заживления, а для профилактики бактериального заражения и обезболивания возможно использование материалов с добавлением лекарственных средств (антибиотиков, анестетиков). "В отличие от существующих мировых аналогов разработанное устройство является полностью автономным и питается от встроенных аккумуляторных батарей, которые могут быть заряжены через USB-порт. Перед работой два стандартных шприца объемом 20 миллилитров заправляются биополимерами и медицинскими препаратами. Через специальный порт подсоединяется третий шприц, и выполняется заправка устройства сшивающим агентом, далее заправляющий шприц отключается", — пояснил автор разработки Тимур Айдемир, инженер НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что при нажатии ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани. Добавляется, что корпус и детали напечатаны в НИТУ МИСИС c помощью FDM и SLA технологий 3D-печати, себестоимость изготовленного образца — 40 тысяч рублей, как отмечают создатели устройства, при запуске в промышленное производство будет использоваться уже не 3D-печать, а литье из пластика, что сделает его еще дешевле, но при необходимости 3D-принтер можно использовать для печати деталей "пистолета" в зоне военных действий. Отмечается, что система поддерживает шприцы с биоматериалами в два раза большего объема, чем у мировых аналогов (до 22 миллилитров), что повышает автономность устройства, кроме того, в разработанном устройстве сложная система транспорта материала в область печати (например, микрофлюидный чип или высоковольтный преобразователь для получения волокон) заменена на более простую и функциональную, где впервые в печати применена конструкция на основе ультразвуковой мембраны с системой автоподачи сшивающего агента, что позволяет создавать сфокусированную струю аэрозоля из сшивающего агента в области печати. "Полное название запатентованного устройства — ручной автономный комплекс двухкомпонентной 3D-биопечати с ультразвуковой системой полимеризации для лечения раневых поверхностей. Широкие возможности по ручному электромеханическому управлению подачей материалов позволяют точно подстраивать соотношения компонентов и изменять его в режиме реального времени", — заключили в вузе.

https://ria.ru/20230321/ingalyator-1859640122.html

https://ria.ru/20230404/nauka-1862825263.html

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