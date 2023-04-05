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Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 05.04.2023
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18:43 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/minyust-1863303700.html
Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России
Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 05.04.2023
Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций немецкую НПО Solidarus и украинскую... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:43
2023-04-05T18:43
россия
германия
украина
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций немецкую НПО Solidarus и украинскую "КрымSOS", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. ("Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus"), ФРГ; "КрымSOS" (CrimeaSOS) (Украина)", - говорится в сообщении. Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность обеих иностранных НПО нежелательной в России. В надзорном ведомстве поясняли, что Solidarus занимается "инспирированием протестных настроений в российском обществе", вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя. Целями деятельности "КрымSOS", по данным Генпрокуратуры, являлись "деоккупация и реинтеграция" Крыма, тем самым направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.
https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html
https://ria.ru/20230331/deyatelnost-1862095038.html
россия
германия
украина
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россия, германия, украина, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, республика крым
Россия, Германия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия, Республика Крым
Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России

Минюст включил немецкую Solidarus и украинскую "КрымSOS" в перечень нежелательных в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций немецкую НПО Solidarus и украинскую "КрымSOS", сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. ("Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus"), ФРГ; "КрымSOS" (CrimeaSOS) (Украина)", - говорится в сообщении.
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3 апреля, 16:49
Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность обеих иностранных НПО нежелательной в России.
В надзорном ведомстве поясняли, что Solidarus занимается "инспирированием протестных настроений в российском обществе", вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя.
Целями деятельности "КрымSOS", по данным Генпрокуратуры, являлись "деоккупация и реинтеграция" Крыма, тем самым направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.
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РоссияГерманияУкраинаГенеральная прокуратура РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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