https://ria.ru/20230405/minyust-1863303700.html

Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России

Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 05.04.2023

Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций немецкую НПО Solidarus и украинскую... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:43

2023-04-05T18:43

2023-04-05T18:43

россия

германия

украина

генеральная прокуратура рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций немецкую НПО Solidarus и украинскую "КрымSOS", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. ("Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus"), ФРГ; "КрымSOS" (CrimeaSOS) (Украина)", - говорится в сообщении. Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность обеих иностранных НПО нежелательной в России. В надзорном ведомстве поясняли, что Solidarus занимается "инспирированием протестных настроений в российском обществе", вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя. Целями деятельности "КрымSOS", по данным Генпрокуратуры, являлись "деоккупация и реинтеграция" Крыма, тем самым направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.

https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html

https://ria.ru/20230331/deyatelnost-1862095038.html

россия

германия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, германия, украина, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, республика крым