Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России
Минюст включил немецкую Solidarus и украинскую "КрымSOS" в перечень нежелательных в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций немецкую НПО Solidarus и украинскую "КрымSOS", сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. ("Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus"), ФРГ; "КрымSOS" (CrimeaSOS) (Украина)", - говорится в сообщении.
Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность обеих иностранных НПО нежелательной в России.
В надзорном ведомстве поясняли, что Solidarus занимается "инспирированием протестных настроений в российском обществе", вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя.
Целями деятельности "КрымSOS", по данным Генпрокуратуры, являлись "деоккупация и реинтеграция" Крыма, тем самым направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Организациям, признанным нежелательными, запрещено работать в России, все их подразделения закрываются, на распространение информации в СМИ налагается запрет. За участие в работе такой организации предусмотрено наказание по КоАП и УК РФ.