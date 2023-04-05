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В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:27
2023-04-05T14:27
2023-04-05T14:41
специальная военная операция на украине
миг-29
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-29, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
Минобороны России сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29