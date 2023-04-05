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В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 05.04.2023 (обновлено: 14:41 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/mig29-1863208674.html
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:27
2023-04-05T14:41
специальная военная операция на украине
миг-29
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны.
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миг-29, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МиГ-29
Украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМиГ-29Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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