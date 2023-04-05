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В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29

В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023

В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:27

2023-04-05T14:27

2023-04-05T14:41

специальная военная операция на украине

миг-29

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

миг-29, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность