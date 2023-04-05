https://ria.ru/20230405/meksika-1863235224.html

Путин: Россия ценит взвешенные подходы Мексики по решению мировых проблем

Путин: Россия ценит взвешенные подходы Мексики по решению мировых проблем - РИА Новости, 05.04.2023

Путин: Россия ценит взвешенные подходы Мексики по решению мировых проблем

Отношения России и Мексики насчитывают более 130 лет, они опираются на традиции обоюдного уважения и взаимовыгодной кооперации, Россия ценит взвешенные подходы... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:39

2023-04-05T15:39

2023-04-05T15:53

россия

в мире

мексика

мехико (штат)

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России и Мексики насчитывают более 130 лет, они опираются на традиции обоюдного уважения и взаимовыгодной кооперации, Россия ценит взвешенные подходы Мехико к урегулированию глобальных проблем на принципах многосторонности, невмешательства, соблюдение норм международного права, мирного разрешения споров, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии."Отношения с Мексиканскими Соединенными Штатами насчитывают более 130 лет и опираются на традиции обоюдного уважения и взаимовыгодной кооперации. Ценим взвешенные подходы Мехико к урегулированию глобальных проблем на принципах многосторонности, невмешательства, соблюдение норм международного права, мирного разрешения споров", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.Также Путин отметил, что Россия заинтересована в наращивании объемов торговли с Мексикой, в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и открыта к расширению научных, культурных и туристических обменов."Отмечу, что российско-мексиканский товарооборот в прошлом году достиг четырех миллиардов, и это хороший показатель среди латиноамериканских государств во взаимной торговле с Россией. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании торговли, в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и, конечно, открыты к расширению научных, культурных и туристических обменов", - сказал Путин на церемонии.

https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html

https://ria.ru/20230209/meksika-1850969769.html

россия

мексика

мехико (штат)

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россия, в мире, мексика, мехико (штат), владимир путин, евросоюз