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Маск высказался о судебной системе США на фоне обвинений против Трампа - РИА Новости, 05.04.2023
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03:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/mask-1863059721.html
Маск высказался о судебной системе США на фоне обвинений против Трампа
Маск высказался о судебной системе США на фоне обвинений против Трампа - РИА Новости, 05.04.2023
Маск высказался о судебной системе США на фоне обвинений против Трампа
Демократы и республиканцы в США должны быть равны перед судебной системой, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне обвинений против... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:00
2023-04-05T03:00
в мире
сша
манхэттен
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Демократы и республиканцы в США должны быть равны перед судебной системой, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне обвинений против экс-президента страны Дональда Трампа. "Чтобы избежать утраты доверия американского общества, важно, чтобы наша судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам", - написал бизнесмен в Twitter. Маск добавил, что доверия, по его мнению, заслуживает та партия, которая в наибольшей степени направляет правосудие на борьбу с кумовством. Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863053698.html
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в мире, сша, манхэттен, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Манхэттен, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск высказался о судебной системе США на фоне обвинений против Трампа

Маск заявил, что демократы и республиканцы должны быть равны перед судом

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Демократы и республиканцы в США должны быть равны перед судебной системой, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне обвинений против экс-президента страны Дональда Трампа.
"Чтобы избежать утраты доверия американского общества, важно, чтобы наша судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам", - написал бизнесмен в Twitter.
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Маск добавил, что доверия, по его мнению, заслуживает та партия, которая в наибольшей степени направляет правосудие на борьбу с кумовством.
Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
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В миреСШАМанхэттенДональд ТрампИлон Маск
 
 
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