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Магазины ушедшей с рынка Zara откроют до конца весны под новым названием - РИА Новости, 05.04.2023
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10:11 05.04.2023 (обновлено: 16:17 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/magaziny-1863089595.html
Магазины ушедшей с рынка Zara откроют до конца весны под новым названием
Магазины ушедшей с рынка Zara откроют до конца весны под новым названием - РИА Новости, 05.04.2023
Магазины ушедшей с рынка Zara откроют до конца весны под новым названием
Все магазины, принадлежавшие в России испанской группе Inditex, в том числе Zara, до конца весны откроются под новыми брендами и новым управлением, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:11
2023-04-05T16:17
экономика
россия
виктор евтухов
zara
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
inditex
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Все магазины, принадлежавшие в России испанской группе Inditex, в том числе Zara, до конца весны откроются под новыми брендами и новым управлением, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Бизнес Inditex в России купила компания Fashion And More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран", добавил замминистра. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Испанская группа передала новым владельцам все торговые площади, но магазины откроются под другими названиями: MAAG, DUB, ECRU, VILET.Сумма сделки не разглашается.На вопрос о том, как связана компания Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России, в Минпромторге не ответили. Корреспондент РИА Новости убедился, что у магазина на Кузнецком мосту, где ранее работала Zara, уже висит новый баннер — "MAAG. Скоро открытие". На официальном сайте компании указано, что онлайн-презентация новой коллекции пройдет 14 апреля.В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В октябре группа уведомила, что достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса компании Daher Group. В России Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
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экономика, россия, виктор евтухов, zara, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), inditex
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Zara, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Inditex
Магазины ушедшей с рынка Zara откроют до конца весны под новым названием

Минпромторг: магазины бывшей Zara под новым управлением откроются в России до конца весны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗакрытые магазины Zara в торговом центре
Закрытые магазины Zara в торговом центре - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Закрытые магазины Zara в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Все магазины, принадлежавшие в России испанской группе Inditex, в том числе Zara, до конца весны откроются под новыми брендами и новым управлением, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию", — заявил он.
Бизнес Inditex в России купила компания Fashion And More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран", добавил замминистра. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Испанская группа передала новым владельцам все торговые площади, но магазины откроются под другими названиями: MAAG, DUB, ECRU, VILET.
Сумма сделки не разглашается.
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На вопрос о том, как связана компания Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России, в Минпромторге не ответили.
Корреспондент РИА Новости убедился, что у магазина на Кузнецком мосту, где ранее работала Zara, уже висит новый баннер — "MAAG. Скоро открытие". На официальном сайте компании указано, что онлайн-презентация новой коллекции пройдет 14 апреля.
В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В октябре группа уведомила, что достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса компании Daher Group. В России Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
 
ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховZaraМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Inditex
 
 
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