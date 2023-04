https://ria.ru/20230405/magaziny-1863089595.html

Магазины ушедшей с рынка Zara откроют до конца весны под новым названием

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Все магазины, принадлежавшие в России испанской группе Inditex, в том числе Zara, до конца весны откроются под новыми брендами и новым управлением, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Бизнес Inditex в России купила компания Fashion And More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран", добавил замминистра. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Испанская группа передала новым владельцам все торговые площади, но магазины откроются под другими названиями: MAAG, DUB, ECRU, VILET.Сумма сделки не разглашается.На вопрос о том, как связана компания Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России, в Минпромторге не ответили. Корреспондент РИА Новости убедился, что у магазина на Кузнецком мосту, где ранее работала Zara, уже висит новый баннер — "MAAG. Скоро открытие". На официальном сайте компании указано, что онлайн-презентация новой коллекции пройдет 14 апреля.В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В октябре группа уведомила, что достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса компании Daher Group. В России Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

