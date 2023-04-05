https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863296489.html

Лукашенко прибыл в Москву

Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости, 05.04.2023

Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:12

2023-04-05T18:12

2023-04-05T18:50

союзное государство

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МИНСК, 5 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Александр Лукашенко 5 апреля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в релизе. Президент Белоруссии проведет в Москве два дня. На двусторонней встрече президенты намерены обсудить вопросы российско-белорусских отношений, в частности импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, а также международную обстановку и меры по обеспечению безопасности. Завтра, 6 апреля, Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Там планируется рассмотреть выполнение основных положений договора о создании Союзного государства и прочих программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. Кроме того, на заседании подведут итоги текущей деятельности и обсудят предстоящую совместную работу.

https://ria.ru/20230404/zapad-1862916293.html

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белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, россия