Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
18:12 05.04.2023 (обновлено: 18:50 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863296489.html
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости, 05.04.2023
Лукашенко прибыл в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:12
2023-04-05T18:50
союзное государство
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863304146_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c334bdd7c876481dc5381944a12dca7e.jpg
МИНСК, 5 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Александр Лукашенко 5 апреля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в релизе. Президент Белоруссии проведет в Москве два дня. На двусторонней встрече президенты намерены обсудить вопросы российско-белорусских отношений, в частности импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, а также международную обстановку и меры по обеспечению безопасности. Завтра, 6 апреля, Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Там планируется рассмотреть выполнение основных положений договора о создании Союзного государства и прочих программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. Кроме того, на заседании подведут итоги текущей деятельности и обсудят предстоящую совместную работу.
https://ria.ru/20230404/zapad-1862916293.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863304146_0:202:960:922_1920x0_80_0_0_dbd3a61f46cc5c0c65e5d93c1f071bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, россия
Союзное государство, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Александр Лукашенко 5 апреля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в релизе.
Президент Белоруссии проведет в Москве два дня. На двусторонней встрече президенты намерены обсудить вопросы российско-белорусских отношений, в частности импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, а также международную обстановку и меры по обеспечению безопасности.
Завтра, 6 апреля, Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Там планируется рассмотреть выполнение основных положений договора о создании Союзного государства и прочих программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. Кроме того, на заседании подведут итоги текущей деятельности и обсудят предстоящую совместную работу.
Здание МВД и КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
4 апреля, 14:47
 
Союзное государствоБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала