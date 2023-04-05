https://ria.ru/20230405/lipetsk-1863094429.html

Два новых детских сада появятся в Липецке к концу года

Два новых детских сада появятся в Липецке к концу года - РИА Новости, 05.04.2023

Два новых детских сада появятся в Липецке к концу года

Два новых детских сада построят в микрорайонах Университетский и Звёздный города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:26

2023-04-05T10:26

2023-04-05T10:26

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Два новых детских сада построят в микрорайонах Университетский и Звёздный города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы на данных объектах уже ведутся. Учреждения возводятся в рамках государственной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Детский сад в Звёздном, рассчитанный на 350 мест, готов уже на 24 процента, детский сад в Университетском на 224 места готов на 17 процентов.Артамонов отметил, что в зданиях расположат группы для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения."Современные детские сады хорошо спроектированы и будут оснащены всем необходимым. Здесь есть всё для гармоничного развития детей. Особенно важно, что подобные садики сегодня возводятся не только в областном центре, но и в муниципалитетах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230404/goroda-1862833118.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк