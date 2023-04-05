https://ria.ru/20230405/lipetsk-1863094429.html
Два новых детских сада появятся в Липецке к концу года
Два новых детских сада появятся в Липецке к концу года - РИА Новости, 05.04.2023
Два новых детских сада появятся в Липецке к концу года
Два новых детских сада построят в микрорайонах Университетский и Звёздный города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:26
2023-04-05T10:26
2023-04-05T10:26
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Два новых детских сада построят в микрорайонах Университетский и Звёздный города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы на данных объектах уже ведутся. Учреждения возводятся в рамках государственной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Детский сад в Звёздном, рассчитанный на 350 мест, готов уже на 24 процента, детский сад в Университетском на 224 места готов на 17 процентов.Артамонов отметил, что в зданиях расположат группы для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения."Современные детские сады хорошо спроектированы и будут оснащены всем необходимым. Здесь есть всё для гармоничного развития детей. Особенно важно, что подобные садики сегодня возводятся не только в областном центре, но и в муниципалитетах", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230404/goroda-1862833118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Два новых детских сада построят в микрорайонах Университетский и Звёздный города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы на данных объектах уже ведутся. Учреждения возводятся в рамках государственной программы "Обеспечение населения Липецкой области
качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Детский сад в Звёздном, рассчитанный на 350 мест, готов уже на 24 процента, детский сад в Университетском на 224 места готов на 17 процентов.
Еще два города в Липецкой области признаны комфортными для жизни
Артамонов отметил, что в зданиях расположат группы для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.
"Современные детские сады хорошо спроектированы и будут оснащены всем необходимым. Здесь есть всё для гармоничного развития детей. Особенно важно, что подобные садики сегодня возводятся не только в областном центре, но и в муниципалитетах", – сказал Артамонов.