https://ria.ru/20230405/leopard-1863066610.html
В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов
В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.04.2023
В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов
Около 40 редчайших дальневосточных леопардов обитают на территории Китая, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:09
2023-04-05T06:09
2023-04-05T06:09
китай
приморский край
россия
дмитрий кобылкин
фгбу "земля леопарда"
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Около 40 редчайших дальневосточных леопардов обитают на территории Китая, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "Около 40 резидентных леопардов", - сказал Бардюк. Он отметил, что информация будет уточняться, потому что в этой цифре могут быть учтены "общие" леопарды – особи, которые пересекают российско-китайскую границу в обоих направлениях. Начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица уточнила, что из-за закрытых ранее на фоне пандемии границ обмен данными с китайскими коллегами "немного притормозился". Сейчас, как ожидают специалисты, он должен восстановиться. При этом продолжается обсуждение проекта создания российско-китайского трансграничного резервата "Земля больших кошек", сообщила заместитель директора по экопросвещению и международному сотрудничеству "Земля леопарда" Мария Окулова. Юго-запад Приморского края и сопредельная территория Китая - единственное место на планете, где обитает одновременно два вида редких кошек – амурский тигр и дальневосточный леопард. Предложение о подписании межправсоглашения по созданию резервата "Земля больших кошек" было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао в июле 2019 года. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20230405/leopard-1863064942.html
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китай, приморский край, россия, дмитрий кобылкин, фгбу "земля леопарда", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Китай, Приморский край, Россия, Дмитрий Кобылкин, ФГБУ "Земля леопарда", Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов
"Земля леопарда": на территории Китая обитают около 40 редких дальневосточных леопардов
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Около 40 редчайших дальневосточных леопардов обитают на территории Китая, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Около 40 резидентных леопардов", - сказал Бардюк.
В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда
Он отметил, что информация будет уточняться, потому что в этой цифре могут быть учтены "общие" леопарды – особи, которые пересекают российско-китайскую границу в обоих направлениях.
Начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица уточнила, что из-за закрытых ранее на фоне пандемии границ обмен данными с китайскими коллегами "немного притормозился". Сейчас, как ожидают специалисты, он должен восстановиться.
При этом продолжается обсуждение проекта создания российско-китайского трансграничного резервата "Земля больших кошек", сообщила заместитель директора по экопросвещению и международному сотрудничеству "Земля леопарда" Мария Окулова.
«
"Работа продолжается, сейчас она ведется на уровне министерств. С нашей стороны все данные были переданы, мы ждем. Китайская сторона заинтересована, они предоставили все необходимые сведения", - отметила Окулова.
Юго-запад Приморского края
и сопредельная территория Китая - единственное место на планете, где обитает одновременно два вида редких кошек – амурский тигр и дальневосточный леопард. Предложение о подписании межправсоглашения по созданию резервата "Земля больших кошек" было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным
в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао в июле 2019 года.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых дальневосточных леопардов.
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя