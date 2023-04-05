https://ria.ru/20230405/leopard-1863066610.html

В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов

В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.04.2023

В КНР обитают около 40 редких дальневосточных леопардов

Около 40 редчайших дальневосточных леопардов обитают на территории Китая, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:09

2023-04-05T06:09

2023-04-05T06:09

китай

приморский край

россия

дмитрий кобылкин

фгбу "земля леопарда"

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Около 40 редчайших дальневосточных леопардов обитают на территории Китая, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "Около 40 резидентных леопардов", - сказал Бардюк. Он отметил, что информация будет уточняться, потому что в этой цифре могут быть учтены "общие" леопарды – особи, которые пересекают российско-китайскую границу в обоих направлениях. Начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица уточнила, что из-за закрытых ранее на фоне пандемии границ обмен данными с китайскими коллегами "немного притормозился". Сейчас, как ожидают специалисты, он должен восстановиться. При этом продолжается обсуждение проекта создания российско-китайского трансграничного резервата "Земля больших кошек", сообщила заместитель директора по экопросвещению и международному сотрудничеству "Земля леопарда" Мария Окулова. Юго-запад Приморского края и сопредельная территория Китая - единственное место на планете, где обитает одновременно два вида редких кошек – амурский тигр и дальневосточный леопард. Предложение о подписании межправсоглашения по созданию резервата "Земля больших кошек" было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао в июле 2019 года. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20230405/leopard-1863064942.html

https://ria.ru/20230329/leopard-1861626143.html

китай

приморский край

россия

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китай, приморский край, россия, дмитрий кобылкин, фгбу "земля леопарда", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)