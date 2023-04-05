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Ярославская область намерена учиться у Белоруссии выращиванию льна - РИА Новости, 05.04.2023
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15:38 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/len-1863235076.html
Ярославская область намерена учиться у Белоруссии выращиванию льна
Ярославская область намерена учиться у Белоруссии выращиванию льна - РИА Новости, 05.04.2023
Ярославская область намерена учиться у Белоруссии выращиванию льна
Ярославская область намерена учиться выращиванию и обработке льна у Белоруссии, для которой льноводство является одним из основных видов сельскохозяйственной... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:38
2023-04-05T15:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
ярославская область
белоруссия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Ярославская область намерена учиться выращиванию и обработке льна у Белоруссии, для которой льноводство является одним из основных видов сельскохозяйственной деятельности, заявил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. В среду в Ярославле прошло заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Участники заседания рассмотрели вопросы сотрудничества Ярославской области и Белоруссии, в частности в сфере агропромышленного комплекса и потребительского рынка, обсудили ход разработки новых программ Союзного государства в сферах промышленного садоводства и других отраслей сельского хозяйства. "Хотелось бы еще отметить одно из направлений, на котором я бы сфокусировал внимание - это льноводство… Мы впервые на территории Ярославской области построили льнозавод и знаем, что в республике Беларусь это один из основных видов сельскохозяйственной деятельности, и они (белорусы - ред.) обладают большим опытом. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь мы тоже обменялись опытом и начали наиболее тесно сотрудничать в этом направлении", - сказал Холодов на заседании. Председатель комиссии Николай Шевчук поддержал эту просьбу, заявив, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. "Ярославская область начинает и ставит себе задачу возделывания льна. Надо поделиться опытом, техникой, показать, рассказать, может быть, сопровождать даже и вместе поработать", - подчеркнул Шевчук, призвав белорусскую сторону начать данную работу как можно скорее. В правительстве Ярославской области пояснили РИА Новости, что предприятие, которое упомянул Валерий Холодов - это ООО "Пречистинский" в Первомайском муниципальном районе. Предприятие реализует рассчитанный на 2021-2026 годы инвестиционный проект по выращиванию и глубокой переработке льна. В частности, инициатор проекта планирует производить длинное волокно для последующего экспорта в Китай.
https://ria.ru/20230329/musor-1861626342.html
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ярославская область, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Ярославская область, Белоруссия

Ярославская область намерена учиться у Белоруссии выращиванию льна

© РИА Новости / Л. Носов | Перейти в медиабанкУборка льна на полях
Уборка льна на полях - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Л. Носов
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Уборка льна на полях
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Ярославская область намерена учиться выращиванию и обработке льна у Белоруссии, для которой льноводство является одним из основных видов сельскохозяйственной деятельности, заявил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов.
В среду в Ярославле прошло заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Участники заседания рассмотрели вопросы сотрудничества Ярославской области и Белоруссии, в частности в сфере агропромышленного комплекса и потребительского рынка, обсудили ход разработки новых программ Союзного государства в сферах промышленного садоводства и других отраслей сельского хозяйства.
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"Хотелось бы еще отметить одно из направлений, на котором я бы сфокусировал внимание - это льноводство… Мы впервые на территории Ярославской области построили льнозавод и знаем, что в республике Беларусь это один из основных видов сельскохозяйственной деятельности, и они (белорусы - ред.) обладают большим опытом. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь мы тоже обменялись опытом и начали наиболее тесно сотрудничать в этом направлении", - сказал Холодов на заседании.
Председатель комиссии Николай Шевчук поддержал эту просьбу, заявив, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам.
"Ярославская область начинает и ставит себе задачу возделывания льна. Надо поделиться опытом, техникой, показать, рассказать, может быть, сопровождать даже и вместе поработать", - подчеркнул Шевчук, призвав белорусскую сторону начать данную работу как можно скорее.
В правительстве Ярославской области пояснили РИА Новости, что предприятие, которое упомянул Валерий Холодов - это ООО "Пречистинский" в Первомайском муниципальном районе. Предприятие реализует рассчитанный на 2021-2026 годы инвестиционный проект по выращиванию и глубокой переработке льна. В частности, инициатор проекта планирует производить длинное волокно для последующего экспорта в Китай.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЯрославская областьБелоруссия
 
 
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