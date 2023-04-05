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Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры - РИА Новости, 05.04.2023
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17:02 05.04.2023 (обновлено: 18:05 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/lechenie-1863271966.html
Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры
Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры - РИА Новости, 05.04.2023
Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры
Жительница Тульской области, избившая лопатой врача-педиатра, отправлена на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:02
2023-04-05T18:05
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Жительница Тульской области, избившая лопатой врача-педиатра, отправлена на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура региона. "В суде установлено, что утром 28.12.2022 года 40-летняя жительница Ленинского района, страдающая хроническим психическим расстройством, в подъезде дома № 2 поселка Рассвет Ленинского района, высказывая угрозы убийством и держа в руках садовую металлическую штыковую лопату, нанесла ею потерпевшей (врач-педиатр) не менее 11 ударов в область тела и головы", - говорится в сообщении. Уточняется, что 60-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Причиненный ее здоровью вред квалифицировали как легкий. Нападавшую судили за угрозу убийством и за причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. "С учетом позиции государственного обвинителя женщина освобождена от уголовной ответственности за совершенные деяния и к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - информирует прокуратура. Инцидент вызвал резонанс в местных СМИ и соцсетях, поскольку пострадавшая - известный в районе врач-педиатр.
https://ria.ru/20230327/shkolnik-1860962083.html
https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html
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Екатерина Зайцева
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60
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60
происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры

Жительницу Тульской области, избившую врача-педиатра лопатой, будут лечить психиатры

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Жительница Тульской области, избившая лопатой врача-педиатра, отправлена на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура региона.
"В суде установлено, что утром 28.12.2022 года 40-летняя жительница Ленинского района, страдающая хроническим психическим расстройством, в подъезде дома № 2 поселка Рассвет Ленинского района, высказывая угрозы убийством и держа в руках садовую металлическую штыковую лопату, нанесла ею потерпевшей (врач-педиатр) не менее 11 ударов в область тела и головы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 60-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Причиненный ее здоровью вред квалифицировали как легкий.
Нападавшую судили за угрозу убийством и за причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
"С учетом позиции государственного обвинителя женщина освобождена от уголовной ответственности за совершенные деяния и к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - информирует прокуратура.
Инцидент вызвал резонанс в местных СМИ и соцсетях, поскольку пострадавшая - известный в районе врач-педиатр.
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