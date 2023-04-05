https://ria.ru/20230405/lechenie-1863271966.html

Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры

Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры - РИА Новости, 05.04.2023

Жительницу Тульской области, избившую лопатой врача, будут лечить психиатры

Жительница Тульской области, избившая лопатой врача-педиатра, отправлена на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:02

2023-04-05T17:02

2023-04-05T18:05

происшествия

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Жительница Тульской области, избившая лопатой врача-педиатра, отправлена на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура региона. "В суде установлено, что утром 28.12.2022 года 40-летняя жительница Ленинского района, страдающая хроническим психическим расстройством, в подъезде дома № 2 поселка Рассвет Ленинского района, высказывая угрозы убийством и держа в руках садовую металлическую штыковую лопату, нанесла ею потерпевшей (врач-педиатр) не менее 11 ударов в область тела и головы", - говорится в сообщении. Уточняется, что 60-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Причиненный ее здоровью вред квалифицировали как легкий. Нападавшую судили за угрозу убийством и за причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. "С учетом позиции государственного обвинителя женщина освобождена от уголовной ответственности за совершенные деяния и к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - информирует прокуратура. Инцидент вызвал резонанс в местных СМИ и соцсетях, поскольку пострадавшая - известный в районе врач-педиатр.

https://ria.ru/20230327/shkolnik-1860962083.html

https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тульская область