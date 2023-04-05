https://ria.ru/20230405/lavra-1863149628.html

СМИ: молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре седьмой день

СМИ: молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре седьмой день - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре седьмой день

Молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре продолжается седьмой день, сотрудники полиции усилили контроль за происходящим вокруг монастыря, пишет украинское... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:13

2023-04-05T12:13

2023-04-05T12:13

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украинская православная церковь

страна.ua

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре продолжается седьмой день, сотрудники полиции усилили контроль за происходящим вокруг монастыря, пишет украинское издание "Страна.ua". "У главного входа в монастырь продолжают молитвенное стояние священнослужителей и верующих Украинской православной церкви, которое длится уже седьмой день подряд начиная с 06.30 и до 22.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении. По информации издания, пока противников УПЦ возле лавры нет. Полиция усилила контроль, теперь проверяют все автомобили, которые проезжают вблизи лавры или паркуются неподалеку. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230405/lavra-1863127386.html

https://ria.ru/20230404/lavra-1863011739.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, украинская православная церковь, страна.ua, ситуация вокруг упц