СМИ: молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре седьмой день
Страна.ua: молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре продолжается уже седьмой день
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре продолжается седьмой день, сотрудники полиции усилили контроль за происходящим вокруг монастыря, пишет украинское издание "Страна.ua".
"У главного входа в монастырь продолжают молитвенное стояние священнослужителей и верующих Украинской православной церкви, которое длится уже седьмой день подряд начиная с 06.30 и до 22.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
По информации издания, пока противников УПЦ возле лавры нет. Полиция усилила контроль, теперь проверяют все автомобили, которые проезжают вблизи лавры или паркуются неподалеку.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".