https://ria.ru/20230405/lavra-1863127386.html

Наместника Киево-Печерской лавры допросили следователи

Наместника Киево-Печерской лавры допросили следователи - РИА Новости, 05.04.2023

Наместника Киево-Печерской лавры допросили следователи

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщает в Telegram-канале, что во вторник состоялся первый допрос наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:27

2023-04-05T11:27

2023-04-05T11:27

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Союз православных журналистов (СПЖ) сообщает в Telegram-канале, что во вторник состоялся первый допрос наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в качестве подозреваемого в разжигании межрелигиозной вражды, его защита считает подозрение необоснованным. Шевченковский районный суд Киева 1 апреля назначил настоятелю лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими, сообщил в субботу Союз православных журналистов. Митрополита обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержке действий РФ на Украине. В связи с тем, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения не были предоставлены "электронные доказательства", адвокаты подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. По данным союза, ходатайство пока не удовлетворено. Как сообщали ранее адвокаты митрополита Павла, часть предъявленных ему обвинений строится на отсылке к записям Службы безопасности Украины, оригиналы записей должны были предоставить стороне защиты на аудиодиске 1 апреля во время судебного заседания, чего не было сделано. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь