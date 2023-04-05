https://ria.ru/20230405/kvartira-1863274161.html

Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире

Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире - РИА Новости, 05.04.2023

Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире

Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:09

2023-04-05T17:09

2023-04-05T17:11

омск

жилье

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону. Один из собственников двухкомнатной квартиры в Омске - 72-летний мужчина - был недоволен тем, что кошка его 38-летней соседки свободно передвигалась по всей квартире, включая территорию его комнаты. Он обратился в суд с заявлением об ограничении в праве пользования своей собственностью. Соседи в суде смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, установив правила пользования квартирой, за каждым из них была закреплена комната. "Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи. Демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. В свою очередь мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", - говорится в сообщении. Затем мужчина обратился к приставам, чтобы они помогли ему исполнить требования решения суда. Соседка поняла, что неисполнение требований суда может обернуться для нее множеством штрафных санкций, и ограничила передвижение своей кошки по квартире.

https://ria.ru/20230121/koshki-1846518077.html

омск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

омск, жилье, происшествия