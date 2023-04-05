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Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире - РИА Новости, 05.04.2023
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17:09 05.04.2023 (обновлено: 17:11 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kvartira-1863274161.html
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире - РИА Новости, 05.04.2023
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире
Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:09
2023-04-05T17:11
омск
жилье
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону. Один из собственников двухкомнатной квартиры в Омске - 72-летний мужчина - был недоволен тем, что кошка его 38-летней соседки свободно передвигалась по всей квартире, включая территорию его комнаты. Он обратился в суд с заявлением об ограничении в праве пользования своей собственностью. Соседи в суде смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, установив правила пользования квартирой, за каждым из них была закреплена комната. "Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи. Демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. В свою очередь мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", - говорится в сообщении. Затем мужчина обратился к приставам, чтобы они помогли ему исполнить требования решения суда. Соседка поняла, что неисполнение требований суда может обернуться для нее множеством штрафных санкций, и ограничила передвижение своей кошки по квартире.
https://ria.ru/20230121/koshki-1846518077.html
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омск, жилье, происшествия
Омск, Жилье, Происшествия
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире

Омский суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире из-за конфликта соседей

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкКошка породы шотландская вислоухая окраса линкс-пойнт
Кошка породы шотландская вислоухая окраса линкс-пойнт - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Кошка породы шотландская вислоухая окраса линкс-пойнт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону.
Один из собственников двухкомнатной квартиры в Омске - 72-летний мужчина - был недоволен тем, что кошка его 38-летней соседки свободно передвигалась по всей квартире, включая территорию его комнаты. Он обратился в суд с заявлением об ограничении в праве пользования своей собственностью. Соседи в суде смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, установив правила пользования квартирой, за каждым из них была закреплена комната.
"Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи. Демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. В свою очередь мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", - говорится в сообщении.
Затем мужчина обратился к приставам, чтобы они помогли ему исполнить требования решения суда. Соседка поняла, что неисполнение требований суда может обернуться для нее множеством штрафных санкций, и ограничила передвижение своей кошки по квартире.
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ОмскЖильеПроисшествия
 
 
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