https://ria.ru/20230405/kvartira-1863274161.html
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире - РИА Новости, 05.04.2023
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире
Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:09
2023-04-05T17:09
2023-04-05T17:11
омск
жилье
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону. Один из собственников двухкомнатной квартиры в Омске - 72-летний мужчина - был недоволен тем, что кошка его 38-летней соседки свободно передвигалась по всей квартире, включая территорию его комнаты. Он обратился в суд с заявлением об ограничении в праве пользования своей собственностью. Соседи в суде смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, установив правила пользования квартирой, за каждым из них была закреплена комната. "Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи. Демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. В свою очередь мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", - говорится в сообщении. Затем мужчина обратился к приставам, чтобы они помогли ему исполнить требования решения суда. Соседка поняла, что неисполнение требований суда может обернуться для нее множеством штрафных санкций, и ограничила передвижение своей кошки по квартире.
https://ria.ru/20230121/koshki-1846518077.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, жилье, происшествия
Омск, Жилье, Происшествия
Омский суд запретил кошке свободно гулять по квартире
Омский суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире из-за конфликта соседей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире в Омске из-за конфликта о порядке пользования жилым помещением, сообщило
управление Федеральной службы судебных приставов по региону.
Один из собственников двухкомнатной квартиры в Омске - 72-летний мужчина - был недоволен тем, что кошка его 38-летней соседки свободно передвигалась по всей квартире, включая территорию его комнаты. Он обратился в суд с заявлением об ограничении в праве пользования своей собственностью. Соседи в суде смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, установив правила пользования квартирой, за каждым из них была закреплена комната.
"Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи. Демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. В свою очередь мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", - говорится в сообщении.
Затем мужчина обратился к приставам, чтобы они помогли ему исполнить требования решения суда. Соседка поняла, что неисполнение требований суда может обернуться для нее множеством штрафных санкций, и ограничила передвижение своей кошки по квартире.
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