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МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе - РИА Новости, 05.04.2023
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12:10 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/krizis-1863148275.html
МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе
МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе - РИА Новости, 05.04.2023
МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе
Риски перерастания текущих проблем в банковском секторе в США и Европе в глобальный кризис все еще сохраняются, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:10
2023-04-05T12:10
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Риски перерастания текущих проблем в банковском секторе в США и Европе в глобальный кризис все еще сохраняются, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Это очевидные проблемы в банковском секторе, которые мы в последние дни видим, которые перекинулись из-за океана на европейский континент. И риски того, что может произойти перерастание в совсем уже глобальный кризис, они по-прежнему сохраняются. Нас уверяют, что все в порядке, что все под контролем, но частный бизнес порой работает вне поля зрения государства, и какие-то семейные дочерние офисы, которые существуют у крупных финансовых корпораций, они порой работают независимо, и просчитать их риски довольно сложно", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай". "Исключать, что может быть так называемый "эффект домино" по-прежнему нельзя. Надо быть на страже. Мы не можем говорить, что дело к этому идет, но исключать такой опции я бы не стал", - подчеркнул дипломат.
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цены на нефть, сша, россия, европа, дмитрий биричевский
Цены на нефть, США, Россия, Европа, Дмитрий Биричевский
МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе

МИД: риск перерастания проблем в банковском секторе на Западе в глобальный кризис остается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Риски перерастания текущих проблем в банковском секторе в США и Европе в глобальный кризис все еще сохраняются, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Это очевидные проблемы в банковском секторе, которые мы в последние дни видим, которые перекинулись из-за океана на европейский континент. И риски того, что может произойти перерастание в совсем уже глобальный кризис, они по-прежнему сохраняются. Нас уверяют, что все в порядке, что все под контролем, но частный бизнес порой работает вне поля зрения государства, и какие-то семейные дочерние офисы, которые существуют у крупных финансовых корпораций, они порой работают независимо, и просчитать их риски довольно сложно", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Исключать, что может быть так называемый "эффект домино" по-прежнему нельзя. Надо быть на страже. Мы не можем говорить, что дело к этому идет, но исключать такой опции я бы не стал", - подчеркнул дипломат.
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Цены на нефтьСШАРоссияЕвропаДмитрий Биричевский
 
 
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