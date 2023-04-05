https://ria.ru/20230405/krizis-1863148275.html

МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе

МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе - РИА Новости, 05.04.2023

МИД оценил вероятность глобального кризиса из-за проблем на Западе

Риски перерастания текущих проблем в банковском секторе в США и Европе в глобальный кризис все еще сохраняются, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:10

2023-04-05T12:10

2023-04-05T12:10

цены на нефть

сша

россия

европа

дмитрий биричевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Риски перерастания текущих проблем в банковском секторе в США и Европе в глобальный кризис все еще сохраняются, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Это очевидные проблемы в банковском секторе, которые мы в последние дни видим, которые перекинулись из-за океана на европейский континент. И риски того, что может произойти перерастание в совсем уже глобальный кризис, они по-прежнему сохраняются. Нас уверяют, что все в порядке, что все под контролем, но частный бизнес порой работает вне поля зрения государства, и какие-то семейные дочерние офисы, которые существуют у крупных финансовых корпораций, они порой работают независимо, и просчитать их риски довольно сложно", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай". "Исключать, что может быть так называемый "эффект домино" по-прежнему нельзя. Надо быть на страже. Мы не можем говорить, что дело к этому идет, но исключать такой опции я бы не стал", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230319/putin-1858996225.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, россия, европа, дмитрий биричевский