https://ria.ru/20230405/kritika-1863346341.html

Госсекретаря Франции раскритиковали из-за фото и интервью для Playboy

Госсекретаря Франции раскритиковали из-за фото и интервью для Playboy - РИА Новости, 05.04.2023

Госсекретаря Франции раскритиковали из-за фото и интервью для Playboy

Госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа стала объектом критики со стороны ряда... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T23:00

2023-04-05T23:00

2023-04-05T23:00

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа стала объектом критики со стороны ряда видных политиков из-за съемки и интервью для журнала Playboy. Номер журнала с фотографией 40-летней Шьяппа на обложке появится в продаже в четверг. Там она позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами, с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане - французский флаг. Название Playboy также выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном. Цифра 49.3 символизирует номер статьи конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась 16 марта, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Это привело к ужесточению протестов по всей стране. "Я не являюсь "матерью морали". Но я задаю себе вопрос: зачем выбирать Playboy, чтобы заявить о правах женщин, если именно в этом журнале собраны все самые популярные сексистские стереотипы", - сказала министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром газете Figaro, отвечая на вопрос, считает ли она выбор журнала для интервью уместным в нынешних условиях. В 12-страничном интервью для Playboy Шьяппа рассуждает о феминизме, власти, обольщении и сексе. Ранее в подобном ключе высказалась и Борн. По данным Figaro, она назвала выбор издания "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". После появления анонса апрельского номера Playboy и последующей волны критики в соцсетях и СМИ, Шьяппа опубликовала твит, где объяснила свое решение. "Защищать право женщины показывать свое тело – это было всегда и везде. Во Франции женщины свободны. Не нужно пытаться понравиться ретороградам и лицемерам", - написала она. Шьяппа долгое время занималась защитой прав женщин. В 2017 году она впервые стала министром по вопросам гендерного равенства.

https://ria.ru/20230312/pricheska-1857293224.html

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в мире, франция, элизабет борн