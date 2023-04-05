https://ria.ru/20230405/koronavirus-1863131736.html
В России за сутки госпитализировали 1294 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1294 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1294 пациента с COVID-19
Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:38
2023-04-05T11:38
2023-04-05T11:38
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 294 человека, на 14,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 субъекте, снижение - в 46 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
https://ria.ru/20230403/covid-19-1862658455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1294 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 8636 новых случаев COVID-19, умерли 36 человек