https://ria.ru/20230405/koronatsiya-1863053297.html

Байден не поедет на коронацию Карла III

Байден не поедет на коронацию Карла III - РИА Новости, 05.04.2023

Байден не поедет на коронацию Карла III

Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III, в ходе которого сообщил, что его супруга – Джилл Байден –... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:43

2023-04-05T00:43

2023-04-05T00:55

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III, в ходе которого сообщил, что его супруга – Джилл Байден – будет представлять страну на предстоящей коронации, сообщил Белый дом."Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности посетить ее от имени США. Президент также выразил желание встретиться с королем в Великобритании в будущем", - проинформировали в американской администрации.Помимо этого, Байден и Карл III в ходе беседы указали на "прочность отношений между двумя странами и дружбу между двумя народами".Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.

https://ria.ru/20230331/ekoaktivisty-1862223803.html

https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860394095.html

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