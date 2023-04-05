Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 05.04.2023 (обновлено: 15:43 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kontseptsiya-1863231276.html
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 05.04.2023
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:31
2023-04-05T15:43
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1d1064d07ed8edf12610ef30152a534.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России.Ранее он отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться."Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", - сказал Путин.Президент подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров.
https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862621024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_3e0c33fb8dda7039c78b16de9dfdc1df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России

Президент Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России.
Ранее он отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться.
"Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", - сказал Путин.
Президент подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России
3 апреля, 12:40
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала