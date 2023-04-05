https://ria.ru/20230405/kontseptsiya-1863231276.html

Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России

Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 05.04.2023

Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:31

2023-04-05T15:31

2023-04-05T15:43

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России.Ранее он отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться."Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", - сказал Путин.Президент подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров.

https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862621024.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика