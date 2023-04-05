https://ria.ru/20230405/kontseptsiya-1863231276.html
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 05.04.2023
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:31
2023-04-05T15:31
2023-04-05T15:43
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1d1064d07ed8edf12610ef30152a534.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России.Ранее он отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться."Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", - сказал Путин.Президент подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров.
https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862621024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_3e0c33fb8dda7039c78b16de9dfdc1df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России
Президент Путин сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам о новой концепции внешней политики России.
Ранее он отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться.
"Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", - сказал Путин.
Президент подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров.
Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России