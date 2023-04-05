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В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 05.04.2023 (обновлено: 16:55 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html
В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план
В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план - РИА Новости, 05.04.2023
В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план
Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия, если начнут активное наступление, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:51
2023-04-05T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия, если начнут активное наступление, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Очевидно, что Киев беспокоит то, что в случае провала наступления они могут проиграть. Однако больше всего лидеров Украины должно волновать то, что они потерпят поражения даже в случае временного успеха", — считает он.По словам военного, ВСУ израсходуют в наступлении последние оставшиеся силы. При этом Украина уже с трудом справляется с мобилизацией, а активные бои приведут к потере обученных и опытных военнослужащих."Украина никогда не сможет сравниться с Россией по численности личного состава", — пришел к выводу автор.К этому следует добавить тот факт, что внутренний военно-промышленный потенциал России быстро расширяется, так что объем производства оружия и боеприпасов может превысить то, что Запад способен предоставить киевскому режиму в среднесрочной перспективе, предупредил Дэвис.
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863174960.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план

19FortyFive: Украина не сможет избежать поражения, если начнет контрнаступление

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия, если начнут активное наступление, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Очевидно, что Киев беспокоит то, что в случае провала наступления они могут проиграть. Однако больше всего лидеров Украины должно волновать то, что они потерпят поражения даже в случае временного успеха", — считает он.
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По словам военного, ВСУ израсходуют в наступлении последние оставшиеся силы. При этом Украина уже с трудом справляется с мобилизацией, а активные бои приведут к потере обученных и опытных военнослужащих.
"Украина никогда не сможет сравниться с Россией по численности личного состава", — пришел к выводу автор.
К этому следует добавить тот факт, что внутренний военно-промышленный потенциал России быстро расширяется, так что объем производства оружия и боеприпасов может превысить то, что Запад способен предоставить киевскому режиму в среднесрочной перспективе, предупредил Дэвис.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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