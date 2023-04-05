https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html

В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план

В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план - РИА Новости, 05.04.2023

В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план

Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия, если начнут активное наступление, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:51

2023-04-05T15:51

2023-04-05T16:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия, если начнут активное наступление, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Очевидно, что Киев беспокоит то, что в случае провала наступления они могут проиграть. Однако больше всего лидеров Украины должно волновать то, что они потерпят поражения даже в случае временного успеха", — считает он.По словам военного, ВСУ израсходуют в наступлении последние оставшиеся силы. При этом Украина уже с трудом справляется с мобилизацией, а активные бои приведут к потере обученных и опытных военнослужащих."Украина никогда не сможет сравниться с Россией по численности личного состава", — пришел к выводу автор.К этому следует добавить тот факт, что внутренний военно-промышленный потенциал России быстро расширяется, так что объем производства оружия и боеприпасов может превысить то, что Запад способен предоставить киевскому режиму в среднесрочной перспективе, предупредил Дэвис.

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863174960.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины