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Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО
Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО
Прямая конфронтация НАТО и России означала бы мировую ядерную войну, для Венгрии неприемлемы предложения, которые к этому ведут, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:06
2023-04-05T15:06
2023-04-05T15:27
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Прямая конфронтация НАТО и России означала бы мировую ядерную войну, для Венгрии неприемлемы предложения, которые к этому ведут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Для нас основное - чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе по-прежнему четко придерживались принятого ранее решения, что НАТО не является стороной войны в Украине... и что нам надо делать все, чтобы предотвратить возможный прямой конфликт между Россией и НАТО. Все, что выходит за эти рамки, все что угрожает возникновением прямого конфликта России и НАТО, все, что грозит участием НАТО в качестве стороны конфликта, для нас неприемлемо", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, Венгрия будет рассматривать с этой точки зрения каждое предложение в Вильнюсе, поскольку "прямое столкновение НАТО и России ведет за собой риск начала третьей мировой войны и даже ядерной войны".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, венгрия, нато, петер сийярто, вильнюс
В мире, Россия, Венгрия, НАТО, Петер Сийярто, Вильнюс
Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО
Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО