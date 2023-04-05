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Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
14:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/komissiya-1863215359.html
Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре
Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 05.04.2023
Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре
Комиссия министерства культуры Украины вновь начала работу в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:49
2023-04-05T14:49
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины вновь начала работу в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "На территории лавры снова начала работу комиссия минкульта", - говорится в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ
Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре

УПЦ сообщила, что комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре

© Фото : Українська Православна ЦеркваКомиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры
Комиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Українська Православна Церква
Комиссия министерства культуры Украины на территории Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины вновь начала работу в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"На территории лавры снова начала работу комиссия минкульта", - говорится в сообщении.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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