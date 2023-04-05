https://ria.ru/20230405/komissiya-1863215359.html

Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре

Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 05.04.2023

Комиссия Минкультуры Украины возобновила работу в Киево-Печерской лавре

Комиссия министерства культуры Украины вновь начала работу в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:49

2023-04-05T14:49

2023-04-05T14:49

религия

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины вновь начала работу в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "На территории лавры снова начала работу комиссия минкульта", - говорится в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц