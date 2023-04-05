https://ria.ru/20230405/kino-1863262326.html
Индийский режиссер возглавит жюри Московского кинофестиваля
Индийский режиссер возглавит жюри Московского кинофестиваля - РИА Новости, 05.04.2023
Индийский режиссер возглавит жюри Московского кинофестиваля
Режиссер и продюсер из Индии Рахуль Равель возглавит жюри основного конкурса Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:36
2023-04-05T18:36
2023-04-05T18:36
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Режиссер и продюсер из Индии Рахуль Равель возглавит жюри основного конкурса Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции в среду. В жюри конкурса документального кино под председательством китайского режиссера Хао Юнь вошли режиссер Ким Джигон из Южной Кореи, российская режиссер и сценарист Юлия Серьгина. В программу документального кино вошли семь фильмов. Три из них созданы российскими режиссерами: "Отцы" Юрия Мокиенко, "Дайте мне победить" Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко, "История российских тюрем. Владимирский централ" Юлии Бобковой. Также будут представлены картины: "В храме Шаолинь" китайского режиссера Хунюня Суня, "Дом мамаши Шоку" иранского автора Мехди Бакши Магадама, "Анна и врач-египтянин" израильского режиссера Талии Финкель и "Ла сингла" немецко-испанского автора Паломы Сапаты. Лучшую картину короткого метра выберут итальянский режиссер, сценарист, актер Джорджо Куньо, российская актриса Алена Бабенко и режиссер из Бангладеш Джуборадж Шамим. Они оценят 16 картин: "Дыра. Рассказ в 9 сценах" Павла Королько (Россия), "Не мой дом" режиссера Сони Стильяно (Аргентина), "Суши" Ивана Моралеса (Испания), "Шаги отца" режиссера Мохамада Али, "Ютьюберы" Чон Бом-Сика (Республика Корея) и другие. Ранее Кудрявцев заявил, что в жюри также войдут актер, продюсер, народный артист России Алексей Гуськов, актриса из Казахстана Самал Еслямова, актриса Светлана Иванова, режиссер и сценарист из Колумбии Сиро Герра. На открытии кинофестиваля представят новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Он снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". Французско-испанский фильм "42 секунды" режиссеров Алекса Морело и Дани Де Ла Ордена закроет фестиваль. Спортивная драма расскажет о подготовке испанской сборной по водному поло к летним Олимпийским играм 1992 года. Московский кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, московский международный кинофестиваль, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Московский международный кинофестиваль, Кино и сериалы, что посмотреть
Индийский режиссер возглавит жюри Московского кинофестиваля
Индийский режиссер Рахуль Равель возглавит жюри Московского кинофестиваля
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Режиссер и продюсер из Индии Рахуль Равель возглавит жюри основного конкурса Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции в среду.
«
"Цепь председателя жюри Московского международного кинофестиваля наденет наш индийский друг и коллега, кинематографист Рахуль Равель", — сказал Кудрявцев.
В жюри конкурса документального кино под председательством китайского режиссера Хао Юнь вошли режиссер Ким Джигон из Южной Кореи, российская режиссер и сценарист Юлия Серьгина.
В программу документального кино вошли семь фильмов. Три из них созданы российскими режиссерами: "Отцы" Юрия Мокиенко, "Дайте мне победить" Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко, "История российских тюрем. Владимирский централ" Юлии Бобковой. Также будут представлены картины: "В храме Шаолинь" китайского режиссера Хунюня Суня, "Дом мамаши Шоку" иранского автора Мехди Бакши Магадама, "Анна и врач-египтянин" израильского режиссера Талии Финкель и "Ла сингла" немецко-испанского автора Паломы Сапаты.
Лучшую картину короткого метра выберут итальянский режиссер, сценарист, актер Джорджо Куньо, российская актриса Алена Бабенко и режиссер из Бангладеш Джуборадж Шамим. Они оценят 16 картин: "Дыра. Рассказ в 9 сценах" Павла Королько (Россия), "Не мой дом" режиссера Сони Стильяно (Аргентина), "Суши" Ивана Моралеса (Испания), "Шаги отца" режиссера Мохамада Али, "Ютьюберы" Чон Бом-Сика (Республика Корея) и другие.
Ранее Кудрявцев заявил, что в жюри также войдут актер, продюсер, народный артист России Алексей Гуськов, актриса из Казахстана Самал Еслямова, актриса Светлана Иванова, режиссер и сценарист из Колумбии Сиро Герра.
На открытии кинофестиваля представят новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Он снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". Французско-испанский фильм "42 секунды" режиссеров Алекса Морело и Дани Де Ла Ордена закроет фестиваль. Спортивная драма расскажет о подготовке испанской сборной по водному поло к летним Олимпийским играм 1992 года.
Московский кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.
Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ