https://ria.ru/20230405/kino-1863170455.html

Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм

Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм - РИА Новости, 05.04.2023

Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм

Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:45

2023-04-05T15:45

2023-04-05T15:45

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его компании Gilga.Старшей наследнице Барака Обамы 24 года. Она уже работала вместе с Гловером — участвовала в создании сценария для сериала "Рой". Это был ее первый крупный проект. И как отмечает People, девушке удалось произвести впечатление на ветеранов киноиндустрии. "Малия невероятный автор. Она очень многое привнесла и действительно предана своему ремеслу", — делилась впечатлениями от работы с дочерью Обамы драматург Джанин Наберс. Шоу "Рой" стартовало в эфире 17 марта. Когда выйдет первый короткий метр Малии Обамы в публикации GQ не указано.

https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, барак обама, кино и сериалы