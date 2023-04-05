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Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм - РИА Новости, 05.04.2023
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Культура
 
15:45 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kino-1863170455.html
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм - РИА Новости, 05.04.2023
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм
Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:45
2023-04-05T15:45
культура
новости культуры
барак обама
кино и сериалы
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его компании Gilga.Старшей наследнице Барака Обамы 24 года. Она уже работала вместе с Гловером — участвовала в создании сценария для сериала "Рой". Это был ее первый крупный проект. И как отмечает People, девушке удалось произвести впечатление на ветеранов киноиндустрии. "Малия невероятный автор. Она очень многое привнесла и действительно предана своему ремеслу", — делилась впечатлениями от работы с дочерью Обамы драматург Джанин Наберс. Шоу "Рой" стартовало в эфире 17 марта. Когда выйдет первый короткий метр Малии Обамы в публикации GQ не указано.
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новости культуры, барак обама, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Барак Обама, Кино и сериалы
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм

Дочь Барака Обамы Малия срежиссирует первый короткометражный фильм

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Барак Обама и его дочь Малия
Президент США Барак Обама и его дочь Малия - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его компании Gilga.
«

"Ты дочь Обамы. Снимешь плохой фильм — и это будет преследовать тебя везде", — вспоминает он свой разговор с Малией.

Старшей наследнице Барака Обамы 24 года. Она уже работала вместе с Гловером — участвовала в создании сценария для сериала "Рой". Это был ее первый крупный проект. И как отмечает People, девушке удалось произвести впечатление на ветеранов киноиндустрии.
"Малия невероятный автор. Она очень многое привнесла и действительно предана своему ремеслу", — делилась впечатлениями от работы с дочерью Обамы драматург Джанин Наберс.
Шоу "Рой" стартовало в эфире 17 марта. Когда выйдет первый короткий метр Малии Обамы в публикации GQ не указано.
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