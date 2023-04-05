https://ria.ru/20230405/kino-1863170455.html
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм - РИА Новости, 05.04.2023
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм
Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:45
2023-04-05T15:45
2023-04-05T15:45
культура
новости культуры
барак обама
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863172134_0:0:2670:1502_1920x0_80_0_0_cf07d130941d50f64c94b5b89bd854a8.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старшая дочь Барака Обамы Малия срежиссирует короткометражный фильм, рассказал продюсер Дональд Гловер в интервью GQ. Лента станет одним из первых проектов его компании Gilga.Старшей наследнице Барака Обамы 24 года. Она уже работала вместе с Гловером — участвовала в создании сценария для сериала "Рой". Это был ее первый крупный проект. И как отмечает People, девушке удалось произвести впечатление на ветеранов киноиндустрии. "Малия невероятный автор. Она очень многое привнесла и действительно предана своему ремеслу", — делилась впечатлениями от работы с дочерью Обамы драматург Джанин Наберс. Шоу "Рой" стартовало в эфире 17 марта. Когда выйдет первый короткий метр Малии Обамы в публикации GQ не указано.
https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863172134_0:0:2670:2004_1920x0_80_0_0_2184eaa26b9f0ff9feb34e112f22eb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, барак обама, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Барак Обама, Кино и сериалы
Дочь Барака Обамы снимет первый короткометражный фильм
Дочь Барака Обамы Малия срежиссирует первый короткометражный фильм