https://ria.ru/20230405/kikshering-1863229197.html
В Московской области начался сезон кикшеринга
В Московской области начался сезон кикшеринга - РИА Новости, 05.04.2023
В Московской области начался сезон кикшеринга
В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:26
2023-04-05T15:26
2023-04-05T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дзержинский
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.На сегодняшний день воспользоваться услугой можно в 14 городах региона. Для этого оборудовано более 4,9 тысячи парковочных пространств, а к аренде доступно пять тысяч электросамокатов, уточняется в сообщении."Впервые в этом году кикшеринг стал доступен в Дзержинском, а еще его планируется открыть для жителей Воскресенска, Протвина, Лосино-Петровского, Черноголовки и Шатуры", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.В пресс-релизе отмечается, что для безопасного и комфортного передвижения в некоторых городах региона организованы сппециальные полосы на тротуарах, в пешеходных зонах скорость электросамокатов ограничена до 15 километров в час.
https://ria.ru/20230405/podmoskove-1863224496.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дзержинский, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Воскресенск
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
На сегодняшний день воспользоваться услугой можно в 14 городах региона. Для этого оборудовано более 4,9 тысячи парковочных пространств, а к аренде доступно пять тысяч электросамокатов, уточняется в сообщении.
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"Впервые в этом году кикшеринг стал доступен в Дзержинском
, а еще его планируется открыть для жителей Воскресенска
, Протвина
, Лосино-Петровского
, Черноголовки
и Шатуры", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.
В пресс-релизе отмечается, что для безопасного и комфортного передвижения в некоторых городах региона организованы сппециальные полосы на тротуарах, в пешеходных зонах скорость электросамокатов ограничена до 15 километров в час.