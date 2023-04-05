https://ria.ru/20230405/kikshering-1863229197.html

В Московской области начался сезон кикшеринга

В Московской области начался сезон кикшеринга - РИА Новости, 05.04.2023

В Московской области начался сезон кикшеринга

В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:26

2023-04-05T15:26

2023-04-05T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дзержинский

воскресенск

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.На сегодняшний день воспользоваться услугой можно в 14 городах региона. Для этого оборудовано более 4,9 тысячи парковочных пространств, а к аренде доступно пять тысяч электросамокатов, уточняется в сообщении."Впервые в этом году кикшеринг стал доступен в Дзержинском, а еще его планируется открыть для жителей Воскресенска, Протвина, Лосино-Петровского, Черноголовки и Шатуры", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.В пресс-релизе отмечается, что для безопасного и комфортного передвижения в некоторых городах региона организованы сппециальные полосы на тротуарах, в пешеходных зонах скорость электросамокатов ограничена до 15 километров в час.

https://ria.ru/20230405/podmoskove-1863224496.html

московская область (подмосковье)

дзержинский

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дзержинский, воскресенск