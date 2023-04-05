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В Московской области начался сезон кикшеринга - РИА Новости, 05.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:26 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kikshering-1863229197.html
В Московской области начался сезон кикшеринга
В Московской области начался сезон кикшеринга - РИА Новости, 05.04.2023
В Московской области начался сезон кикшеринга
В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:26
2023-04-05T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дзержинский
воскресенск
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.На сегодняшний день воспользоваться услугой можно в 14 городах региона. Для этого оборудовано более 4,9 тысячи парковочных пространств, а к аренде доступно пять тысяч электросамокатов, уточняется в сообщении."Впервые в этом году кикшеринг стал доступен в Дзержинском, а еще его планируется открыть для жителей Воскресенска, Протвина, Лосино-Петровского, Черноголовки и Шатуры", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.В пресс-релизе отмечается, что для безопасного и комфортного передвижения в некоторых городах региона организованы сппециальные полосы на тротуарах, в пешеходных зонах скорость электросамокатов ограничена до 15 километров в час.
https://ria.ru/20230405/podmoskove-1863224496.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), дзержинский, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Воскресенск

В Московской области начался сезон кикшеринга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектросамокат на улице
Электросамокат на улице - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Электросамокат на улице
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области начался сезон проката электросамокатов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
На сегодняшний день воспользоваться услугой можно в 14 городах региона. Для этого оборудовано более 4,9 тысячи парковочных пространств, а к аренде доступно пять тысяч электросамокатов, уточняется в сообщении.
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"Впервые в этом году кикшеринг стал доступен в Дзержинском, а еще его планируется открыть для жителей Воскресенска, Протвина, Лосино-Петровского, Черноголовки и Шатуры", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.
В пресс-релизе отмечается, что для безопасного и комфортного передвижения в некоторых городах региона организованы сппециальные полосы на тротуарах, в пешеходных зонах скорость электросамокатов ограничена до 15 километров в час.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДзержинскийВоскресенск
 
 
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