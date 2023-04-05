https://ria.ru/20230405/kiev-1863314088.html

Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах

Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023

Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах

Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:17

2023-04-05T19:17

2023-04-05T19:34

киев

сша

россия

в мире

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима. Со стороны украинских спецслужб с целью запугивания на население оказывается масштабное информационно-психологическое воздействие", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Есть все основания утверждать, что при подготовке терактов и диверсий в новых регионах задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, заявил на заседании Путин.

https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863262129.html

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киев, сша, россия, в мире, николай патрушев, владимир путин