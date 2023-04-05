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Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
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19:17 05.04.2023 (обновлено: 19:34 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kiev-1863314088.html
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах
Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:17
2023-04-05T19:34
киев
сша
россия
в мире
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима. Со стороны украинских спецслужб с целью запугивания на население оказывается масштабное информационно-психологическое воздействие", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Есть все основания утверждать, что при подготовке терактов и диверсий в новых регионах задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, заявил на заседании Путин.
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киев, сша, россия, в мире, николай патрушев, владимир путин
Киев, США, Россия, В мире, Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах

Патрушев: Киев при содействии США усиливает террористическую активность в новых регионах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима. Со стороны украинских спецслужб с целью запугивания на население оказывается масштабное информационно-психологическое воздействие", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.
На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Есть все основания утверждать, что при подготовке терактов и диверсий в новых регионах задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, заявил на заседании Путин.
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