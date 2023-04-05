https://ria.ru/20230405/kiev-1863314088.html
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах
Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:17
2023-04-05T19:17
2023-04-05T19:34
киев
сша
россия
в мире
николай патрушев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев при содействии США и их союзников усиливает террористическую активность на новых российских территориях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."При содействии США и их союзников Киев усиливает террористическую активность. Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима. Со стороны украинских спецслужб с целью запугивания на население оказывается масштабное информационно-психологическое воздействие", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин.На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Есть все основания утверждать, что при подготовке терактов и диверсий в новых регионах задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, заявил на заседании Путин.
https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863262129.html
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:240:2048:1776_1920x0_80_0_0_0a511465815a25d68c701d70d7140c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, россия, в мире, николай патрушев, владимир путин
Киев, США, Россия, В мире, Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев: Киев усиливает террористическую активность в новых регионах
Патрушев: Киев при содействии США усиливает террористическую активность в новых регионах