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Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 05.04.2023 (обновлено: 17:41 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kiev-1863281196.html
Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин
Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин
Киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:27
2023-04-05T17:41
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин."Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам, регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.По его словам, неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах РФ.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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киев, в мире, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Владимир Путин
Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин

Путин: Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты в отношении мирных жителей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам, регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.
По его словам, неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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