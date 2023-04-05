https://ria.ru/20230405/kiev-1863281196.html

Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин

Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты, заявил Путин

Киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:27

2023-04-05T17:27

2023-04-05T17:41

специальная военная операция на украине

киев

в мире

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим никого не жалеет и устраивает регулярно теракты в отношении мирных граждан в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин."Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам, регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.По его словам, неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах РФ.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

киев

россия

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киев, в мире, россия, владимир путин