https://ria.ru/20230405/kazachestvo-1863209487.html
Николай Долуда предложил внести изменения в стратегию развития казачества
Николай Долуда предложил внести изменения в стратегию развития казачества - РИА Новости, 05.04.2023
Николай Долуда предложил внести изменения в стратегию развития казачества
В Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы необходимо внести изменения, исходя из современных реалий. Такое... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:31
2023-04-05T14:31
2023-04-05T14:35
российское казачество
российское казачество
николай долуда
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы необходимо внести изменения, исходя из современных реалий. Такое мнение высказали на заседании совета при президенте РФ по делам казачества 14 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Атаман ВсКО Николай Долуда предложил в условиях ведения специальной военной операции предоставить возможность войсковым казачьим обществам комплектовать добровольческие формирования.Также в связи с участием членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах, совет принял предложение атамана ВсКО добавить в стратегию формулировку "обязательное участие".Кроме того, для более эффективной работы, связанной с охраной общественного порядка, защитой государственной границы, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, участием в природоохранных мероприятиях, атаман ВсКО предложил дополнить данное направление и перевести в раздел целевого и основного сценария стратегии. По мнению Николая Долуды, успех этого напрямую зависит от тесного взаимодействия ВсКО с постоянными комиссиями Совета."Там, где власть и казачество слышат друг друга, движутся в одном направлении и усиливают друг друга, – там виден результат", – сказал Долуда.Еще одной темой обсуждения стало предложение атамана ВсКО, направленное на увековечивание памяти казаков – героев СВО. А задачу создания центров военно-патриотического воспитания – сделать отдельной строкой стратегии."Необходимо ставить во главу угла начальную военную подготовку для всех образовательных организаций, реализующих казачий компонент, с обязательным акцентом на то, что казак – это прежде всего воин", – подчеркнул атаман ВсКО.Воспитательная работа в данных центрах, как и во всех учреждениях казачьей направленности, как утверждает Николай Долуда, будет строиться на обычаях, традициях и героическом прошлом и настоящем казачества.Также он отметил важность популяризации деятельности казачества и формирования благоприятного отношения к образу казака-воина.
https://ria.ru/20230216/kazaki-1852234129.html
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российское казачество, николай долуда, россия
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Россия
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы необходимо внести изменения, исходя из современных реалий. Такое мнение высказали на заседании совета при президенте РФ по делам казачества 14 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Атаман ВсКО Николай Долуда предложил в условиях ведения специальной военной операции предоставить возможность войсковым казачьим обществам комплектовать добровольческие формирования.
Также в связи с участием членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах, совет принял предложение атамана ВсКО добавить в стратегию формулировку "обязательное участие".
Кроме того, для более эффективной работы, связанной с охраной общественного порядка, защитой государственной границы, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, участием в природоохранных мероприятиях, атаман ВсКО предложил дополнить данное направление и перевести в раздел целевого и основного сценария стратегии. По мнению Николая Долуды, успех этого напрямую зависит от тесного взаимодействия ВсКО с постоянными комиссиями Совета.
Казаки привлекались к охране общественного порядка свыше 500 тысяч раз
"Там, где власть и казачество слышат друг друга, движутся в одном направлении и усиливают друг друга, – там виден результат", – сказал Долуда.
Еще одной темой обсуждения стало предложение атамана ВсКО, направленное на увековечивание памяти казаков – героев СВО. А задачу создания центров военно-патриотического воспитания – сделать отдельной строкой стратегии.
"Необходимо ставить во главу угла начальную военную подготовку для всех образовательных организаций, реализующих казачий компонент, с обязательным акцентом на то, что казак – это прежде всего воин", – подчеркнул атаман ВсКО.
Воспитательная работа в данных центрах, как и во всех учреждениях казачьей направленности, как утверждает Николай Долуда, будет строиться на обычаях, традициях и героическом прошлом и настоящем казачества.
Также он отметил важность популяризации деятельности казачества и формирования благоприятного отношения к образу казака-воина.