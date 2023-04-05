https://ria.ru/20230405/kazachestvo-1863209487.html

Николай Долуда предложил внести изменения в стратегию развития казачества

Николай Долуда предложил внести изменения в стратегию развития казачества - РИА Новости, 05.04.2023

Николай Долуда предложил внести изменения в стратегию развития казачества

В Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы необходимо внести изменения, исходя из современных реалий. Такое... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:31

2023-04-05T14:31

2023-04-05T14:35

российское казачество

российское казачество

николай долуда

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827466694_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_3b6ee9270e056cdcc290a76010dc7650.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы необходимо внести изменения, исходя из современных реалий. Такое мнение высказали на заседании совета при президенте РФ по делам казачества 14 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Атаман ВсКО Николай Долуда предложил в условиях ведения специальной военной операции предоставить возможность войсковым казачьим обществам комплектовать добровольческие формирования.Также в связи с участием членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах, совет принял предложение атамана ВсКО добавить в стратегию формулировку "обязательное участие".Кроме того, для более эффективной работы, связанной с охраной общественного порядка, защитой государственной границы, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, участием в природоохранных мероприятиях, атаман ВсКО предложил дополнить данное направление и перевести в раздел целевого и основного сценария стратегии. По мнению Николая Долуды, успех этого напрямую зависит от тесного взаимодействия ВсКО с постоянными комиссиями Совета."Там, где власть и казачество слышат друг друга, движутся в одном направлении и усиливают друг друга, – там виден результат", – сказал Долуда.Еще одной темой обсуждения стало предложение атамана ВсКО, направленное на увековечивание памяти казаков – героев СВО. А задачу создания центров военно-патриотического воспитания – сделать отдельной строкой стратегии."Необходимо ставить во главу угла начальную военную подготовку для всех образовательных организаций, реализующих казачий компонент, с обязательным акцентом на то, что казак – это прежде всего воин", – подчеркнул атаман ВсКО.Воспитательная работа в данных центрах, как и во всех учреждениях казачьей направленности, как утверждает Николай Долуда, будет строиться на обычаях, традициях и героическом прошлом и настоящем казачества.Также он отметил важность популяризации деятельности казачества и формирования благоприятного отношения к образу казака-воина.

https://ria.ru/20230216/kazaki-1852234129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, николай долуда, россия