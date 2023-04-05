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Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
15:07 05.04.2023 (обновлено: 15:09 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kamchatka-1863216732.html
Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года
Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года - РИА Новости, 05.04.2023
Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года
Власти Камчатки разработали стратегию развития туризма до 2030 года, которую представили во время дипломатического приема в Культурном центре ГлавУпДК при МИД... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:07
2023-04-05T15:09
туризм
новости - туризм
камчатка
камчатский край
сергей лавров
владимир солодов
петропавловск-камчатский
туризм
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Камчатки разработали стратегию развития туризма до 2030 года, которую представили во время дипломатического приема в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, передает корреспондент РИА Новости.Одним из ключевых проектов для региона станет тревел-кластер «Три вулкана», который расположится рядом с Горелой, Вилючинской и Мутновской сопками. Предполагаемые инвестиции составят 42 миллиарда рублей. Также в планах – строительство международного аэропорта в 2024 году и канатной дороги в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. В своем выступлении он отметил, что Камчатский край — один из самых экологически чистых уголков планеты с неповторимыми природными ландшафтами. «Поэтому закономерно, что именно туризм — локомотив развития региона», — подчеркнул Лавров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что природные красоты полуострова производят невероятно сильное впечатление на туристов. Здесь – Тихий океан, бурые медведи, киты, касатки и около 30 действующих вулканов. «Наш край суров, вулканы постоянно извергаются. На днях мы пережили мощное землетрясение в 6,9 балла. Тем не менее, ни одно здание не пострадало, потому что безопасность у нас на высоком уровне», — сообщил губернатор. Сопки считаются главной достопримечательностью полуострова. В частности, в местных турфирмах путешественникам предлагают восхождение к кратерам, а зимой — хели-ски: подъем на вертолете к вершине вулкана и спуск на лыжах и сноубордах вне трасс. Один из предпринимателей региона Иван Бархатов даже изобрел настольную игру для будущих туристов «Вулканы Камчатки — рискни покорить», которую представил на мероприятии. "Я сам местный, люблю горы, хочу помочь прокачать навыки восхождения и сбора экипировки», — объяснил Иван. Спикеры вечера обращались, прежде всего, к представителям зарубежных дипмиссий, присутствовавшим в зале: Камчатке нужны иностранные туристы. Пик турпотока пришелся на 2019 год, тогда край посетили свыше 36 тысяч жителей других стран. В 2022-м таковых чуть более 14 тысяч человек. В конце вечера президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман познакомил гостей с кухней Камчатки. Среди прочего можно было продегустировать краба, ассорти из соленой рыбы, палтуса синекорого, сорбет из Командорского кальмара, вяленую жимолость. По словам Гелибтермана, на полуострове не менее 30 разных блюд из местных продуктов. У туристов будет шанс попробовать их на Молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в регионе с 1 по 7 августа 2023 года.
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
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новости - туризм, камчатка, камчатский край, сергей лавров, владимир солодов, петропавловск-камчатский, туризм, достопримечательности, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Камчатка, Камчатский край, Сергей Лавров, Владимир Солодов, Петропавловск-Камчатский, Туризм, Достопримечательности, отдых в России
Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года

Солодов: на Камчатке построят тревел-кластер "Три вулкана" за 42 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСерфингисты на Халактырском пляже Авачинского залива Тихого океана в Камчатском крае
Серфингисты на Халактырском пляже Авачинского залива Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Камчатки разработали стратегию развития туризма до 2030 года, которую представили во время дипломатического приема в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Одним из ключевых проектов для региона станет тревел-кластер «Три вулкана», который расположится рядом с Горелой, Вилючинской и Мутновской сопками. Предполагаемые инвестиции составят 42 миллиарда рублей.
Также в планах – строительство международного аэропорта в 2024 году и канатной дороги в Петропавловске-Камчатском.

Мероприятие посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. В своем выступлении он отметил, что Камчатский край — один из самых экологически чистых уголков планеты с неповторимыми природными ландшафтами. «Поэтому закономерно, что именно туризм — локомотив развития региона», — подчеркнул Лавров.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что природные красоты полуострова производят невероятно сильное впечатление на туристов. Здесь – Тихий океан, бурые медведи, киты, касатки и около 30 действующих вулканов.

«Наш край суров, вулканы постоянно извергаются. На днях мы пережили мощное землетрясение в 6,9 балла. Тем не менее, ни одно здание не пострадало, потому что безопасность у нас на высоком уровне», — сообщил губернатор.

Сопки считаются главной достопримечательностью полуострова. В частности, в местных турфирмах путешественникам предлагают восхождение к кратерам, а зимой — хели-ски: подъем на вертолете к вершине вулкана и спуск на лыжах и сноубордах вне трасс.
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Один из предпринимателей региона Иван Бархатов даже изобрел настольную игру для будущих туристов «Вулканы Камчатки — рискни покорить», которую представил на мероприятии. "Я сам местный, люблю горы, хочу помочь прокачать навыки восхождения и сбора экипировки», — объяснил Иван.

Спикеры вечера обращались, прежде всего, к представителям зарубежных дипмиссий, присутствовавшим в зале: Камчатке нужны иностранные туристы. Пик турпотока пришелся на 2019 год, тогда край посетили свыше 36 тысяч жителей других стран. В 2022-м таковых чуть более 14 тысяч человек.

В конце вечера президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман познакомил гостей с кухней Камчатки. Среди прочего можно было продегустировать краба, ассорти из соленой рыбы, палтуса синекорого, сорбет из Командорского кальмара, вяленую жимолость.
По словам Гелибтермана, на полуострове не менее 30 разных блюд из местных продуктов. У туристов будет шанс попробовать их на Молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в регионе с 1 по 7 августа 2023 года.
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ТуризмНовости - ТуризмКамчаткаКамчатский крайСергей ЛавровВладимир СолодовПетропавловск-КамчатскийТуризмДостопримечательностиотдых в России
 
 
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