https://ria.ru/20230405/kamchatka-1863216732.html

Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года

Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года - РИА Новости, 05.04.2023

Власти Камчатки представили стратегию развития туризма в крае до 2030 года

Власти Камчатки разработали стратегию развития туризма до 2030 года, которую представили во время дипломатического приема в Культурном центре ГлавУпДК при МИД... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:07

2023-04-05T15:07

2023-04-05T15:09

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Камчатки разработали стратегию развития туризма до 2030 года, которую представили во время дипломатического приема в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, передает корреспондент РИА Новости.Одним из ключевых проектов для региона станет тревел-кластер «Три вулкана», который расположится рядом с Горелой, Вилючинской и Мутновской сопками. Предполагаемые инвестиции составят 42 миллиарда рублей. Также в планах – строительство международного аэропорта в 2024 году и канатной дороги в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. В своем выступлении он отметил, что Камчатский край — один из самых экологически чистых уголков планеты с неповторимыми природными ландшафтами. «Поэтому закономерно, что именно туризм — локомотив развития региона», — подчеркнул Лавров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что природные красоты полуострова производят невероятно сильное впечатление на туристов. Здесь – Тихий океан, бурые медведи, киты, касатки и около 30 действующих вулканов. «Наш край суров, вулканы постоянно извергаются. На днях мы пережили мощное землетрясение в 6,9 балла. Тем не менее, ни одно здание не пострадало, потому что безопасность у нас на высоком уровне», — сообщил губернатор. Сопки считаются главной достопримечательностью полуострова. В частности, в местных турфирмах путешественникам предлагают восхождение к кратерам, а зимой — хели-ски: подъем на вертолете к вершине вулкана и спуск на лыжах и сноубордах вне трасс. Один из предпринимателей региона Иван Бархатов даже изобрел настольную игру для будущих туристов «Вулканы Камчатки — рискни покорить», которую представил на мероприятии. "Я сам местный, люблю горы, хочу помочь прокачать навыки восхождения и сбора экипировки», — объяснил Иван. Спикеры вечера обращались, прежде всего, к представителям зарубежных дипмиссий, присутствовавшим в зале: Камчатке нужны иностранные туристы. Пик турпотока пришелся на 2019 год, тогда край посетили свыше 36 тысяч жителей других стран. В 2022-м таковых чуть более 14 тысяч человек. В конце вечера президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман познакомил гостей с кухней Камчатки. Среди прочего можно было продегустировать краба, ассорти из соленой рыбы, палтуса синекорого, сорбет из Командорского кальмара, вяленую жимолость. По словам Гелибтермана, на полуострове не менее 30 разных блюд из местных продуктов. У туристов будет шанс попробовать их на Молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в регионе с 1 по 7 августа 2023 года.

https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

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