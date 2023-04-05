https://ria.ru/20230405/izrailyu-1863063345.html

Из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю

Из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю - РИА Новости, 05.04.2023

Из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю

Девять ракет выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали, сообщает армия Израиля. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T04:25

2023-04-05T04:25

2023-04-05T05:01

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Девять ракет выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали, сообщает армия Израиля."Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, "Железный купол" перехватил четыре из них. Также диверсанты выпустили еще четыре ракеты из сектора в направлении района, который примыкает к Газе, они все упали на открытой местности и не перехватывались в соответствии с политикой", - написал в Twitter представитель израильской армии Авихай Эдри.Ранее палестинские СМИ сообщили, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Израиля уже осужили Иордания и Египет.В марте Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

https://ria.ru/20230331/siriya-1862003429.html

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