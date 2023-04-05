https://ria.ru/20230405/izrail-1863080513.html

Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы

Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы - РИА Новости, 05.04.2023

Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы

Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы в Иерусалиме после возникших там ночью беспорядков и столкновений с силовиками, все арестованные... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:21

2023-04-05T09:21

2023-04-05T11:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы в Иерусалиме после возникших там ночью беспорядков и столкновений с силовиками, все арестованные доставлены на допрос, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.Согласно заявлению правоохранителей, в ночь на среду десятки правонарушителей и молодых людей в масках принесли в мечеть Аль-Акса пиротехнику, палки и камни и забаррикадировались в здании, заблокировав входы при помощи железных предметов, шкафов и других вещей, взятых из мечети, "которую они разгромили, с целью нарушить порядок, осквернив мечеть".Отмечается, что входе столкновений палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, ранения получили двое полицейских. Порядка 350 человек было арестовано и выведено с территории мечети, сообщила полиция."В последние часы все задержанные сегодня ночью забаррикадировавшиеся лица были доставлены для допроса в оперативно-следственный центр иерусалимского полицейского участка. После удаления мятежников силы израильской полиции покинули Храмовую гору, и мечеть была очищена", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина