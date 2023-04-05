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Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы - РИА Новости, 05.04.2023
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09:21 05.04.2023 (обновлено: 11:33 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/izrail-1863080513.html
Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы
Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы - РИА Новости, 05.04.2023
Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы
Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы в Иерусалиме после возникших там ночью беспорядков и столкновений с силовиками, все арестованные... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:21
2023-04-05T11:33
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы в Иерусалиме после возникших там ночью беспорядков и столкновений с силовиками, все арестованные доставлены на допрос, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.Согласно заявлению правоохранителей, в ночь на среду десятки правонарушителей и молодых людей в масках принесли в мечеть Аль-Акса пиротехнику, палки и камни и забаррикадировались в здании, заблокировав входы при помощи железных предметов, шкафов и других вещей, взятых из мечети, "которую они разгромили, с целью нарушить порядок, осквернив мечеть".Отмечается, что входе столкновений палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, ранения получили двое полицейских. Порядка 350 человек было арестовано и выведено с территории мечети, сообщила полиция."В последние часы все задержанные сегодня ночью забаррикадировавшиеся лица были доставлены для допроса в оперативно-следственный центр иерусалимского полицейского участка. После удаления мятежников силы израильской полиции покинули Храмовую гору, и мечеть была очищена", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, палестина
В мире, Израиль, Палестина
Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы

Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы, задержанных доставили на допрос

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIИзраильская полиция оттесняет мусульман с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Израильская полиция оттесняет мусульман с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Израильская полиция оттесняет мусульман с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы в Иерусалиме после возникших там ночью беспорядков и столкновений с силовиками, все арестованные доставлены на допрос, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.
Согласно заявлению правоохранителей, в ночь на среду десятки правонарушителей и молодых людей в масках принесли в мечеть Аль-Акса пиротехнику, палки и камни и забаррикадировались в здании, заблокировав входы при помощи железных предметов, шкафов и других вещей, взятых из мечети, "которую они разгромили, с целью нарушить порядок, осквернив мечеть".
«
"После многочисленных и непрерывных попыток освободить мечеть путем диалога, которые не увенчались успехом, полиция была вынуждена проникнуть на территорию, чтобы вывести людей и позволить провести утреннюю молитву, как и планировалось, и предотвратить насильственные беспорядки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что входе столкновений палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, ранения получили двое полицейских. Порядка 350 человек было арестовано и выведено с территории мечети, сообщила полиция.
"В последние часы все задержанные сегодня ночью забаррикадировавшиеся лица были доставлены для допроса в оперативно-следственный центр иерусалимского полицейского участка. После удаления мятежников силы израильской полиции покинули Храмовую гору, и мечеть была очищена", - говорится в сообщении.
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