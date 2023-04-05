Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ: израильские танки и самолеты ночью нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газа. Комплекс использовался в качестве учебного центра для террористов. Танки ЦАХАЛа дополнительно нанесли удары по военным постам ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ночь на среду девять ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали, сообщила израильская армия.
Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев, позднее СМИ со ссылкой на израильскую полицию сообщили о 350 задержанных. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.