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Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2023
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09:19 05.04.2023 (обновлено: 09:23 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/izrail-1863080041.html
Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2023
Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:19
2023-04-05T09:23
в мире
израиль
иерусалим
хамас
армия обороны израиля
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ночь на среду девять ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали, сообщила израильская армия. Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев, позднее СМИ со ссылкой на израильскую полицию сообщили о 350 задержанных. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.
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в мире, израиль, иерусалим, хамас, армия обороны израиля, сектор газа
В мире, Израиль, Иерусалим, Хамас, Армия обороны Израиля, Сектор Газа
Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: израильские танки и самолеты ночью нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газа. Комплекс использовался в качестве учебного центра для террористов. Танки ЦАХАЛа дополнительно нанесли удары по военным постам ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ночь на среду девять ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали, сообщила израильская армия.
Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев, позднее СМИ со ссылкой на израильскую полицию сообщили о 350 задержанных. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.
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В миреИзраильИерусалимХамасАрмия обороны ИзраиляСектор Газа
 
 
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