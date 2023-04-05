https://ria.ru/20230405/izrail-1863080041.html

Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2023

Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:19

2023-04-05T09:19

2023-04-05T09:23

в мире

израиль

иерусалим

хамас

армия обороны израиля

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ночь на среду девять ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали, сообщила израильская армия. Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев, позднее СМИ со ссылкой на израильскую полицию сообщили о 350 задержанных. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иерусалим, хамас, армия обороны израиля, сектор газа