https://ria.ru/20230405/italyanets-1863064323.html
Итальянец обнаружил деньги в доме отца, но не смог ими воспользоваться
Итальянец обнаружил деньги в доме отца, но не смог ими воспользоваться - РИА Новости, 05.04.2023
Итальянец обнаружил деньги в доме отца, но не смог ими воспользоваться
Житель города Бриндизи на юге Италии обнаружил в доме покойного отца тайник с 23 миллионами итальянских лир в банкнотах разного номинала и теперь пытается... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:54
2023-04-05T04:54
2023-04-05T04:57
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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Житель города Бриндизи на юге Италии обнаружил в доме покойного отца тайник с 23 миллионами итальянских лир в банкнотах разного номинала и теперь пытается обменять их на евро, сообщила газета Libero. Деньги были спрятаны в одной из картин XVI века, которая принадлежала недавно умершему местному художнику. Обрадовавшись неожиданной находке, его сын обратился в городское отделение Банка Италии с просьбой об обмене бывшей национальной валюты. Однако служащие центробанка объяснили мужчине, что лиры обмену на евро не подлежат, поскольку еще в 2012 году истек десятилетний срок, введенный итальянскими властями для проведения подобных операций. Тогда наследник обратился в ассоциацию Giustitalia, которая отстаивает в суде права граждан, добивающихся конвертации лир в евро. Эксперты этой организации отмечают, что из всех стран еврозоны десятилетний срок для обмена бывшей национальной валюты на евро был введен только в Италии. Кроме того, по их мнению, исходя из положений Гражданского кодекса страны, этот срок должен отсчитываться с момента возникновения у гражданина права на эти денежные средства, то есть в данном случае – со дня обнаружения тайника. Представители Giustitalia готовят судебный иск, чтобы добиться обмена этой некогда внушительной суммы, которая сейчас в пересчете на евро составляет почти 12 тысяч. Это далеко не первый случай, когда на Апеннинах находятся крупные суммы в лирах, которые их обладатели безуспешно пытаются обменять на современную валюту. Интересно, что в мае 2016 года в североитальянском городе Удине была обнаружена точно такая же сумма – 23 миллиона лир, деньги хранились в ящике с двойным дном старинного письменного стола. Нашедший эти деньги гражданин также обращался в суд в попытке превратить вышедшие из обращения банкноты в "живые" деньги, однако, по информации СМИ, так и не добился успеха.
https://ria.ru/20230226/sati-1853347941.html
https://ria.ru/20230331/italiya-1862199923.html
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в мире, италия, удине
Итальянец обнаружил деньги в доме отца, но не смог ими воспользоваться
Итальянец обнаружил в доме покойного отца 23 миллиона лир и пытается добиться их обмена
РИМ, 5 апр – РИА Новости.
Житель города Бриндизи на юге Италии обнаружил в доме покойного отца тайник с 23 миллионами итальянских лир в банкнотах разного номинала и теперь пытается обменять их на евро, сообщила газета Libero
.
Деньги были спрятаны в одной из картин XVI века, которая принадлежала недавно умершему местному художнику. Обрадовавшись неожиданной находке, его сын обратился в городское отделение Банка Италии с просьбой об обмене бывшей национальной валюты. Однако служащие центробанка объяснили мужчине, что лиры обмену на евро не подлежат, поскольку еще в 2012 году истек десятилетний срок, введенный итальянскими властями для проведения подобных операций.
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Тогда наследник обратился в ассоциацию Giustitalia, которая отстаивает в суде права граждан, добивающихся конвертации лир в евро. Эксперты этой организации отмечают, что из всех стран еврозоны десятилетний срок для обмена бывшей национальной валюты на евро был введен только в Италии. Кроме того, по их мнению, исходя из положений Гражданского кодекса страны, этот срок должен отсчитываться с момента возникновения у гражданина права на эти денежные средства, то есть в данном случае – со дня обнаружения тайника. Представители Giustitalia готовят судебный иск, чтобы добиться обмена этой некогда внушительной суммы, которая сейчас в пересчете на евро составляет почти 12 тысяч.
Это далеко не первый случай, когда на Апеннинах находятся крупные суммы в лирах, которые их обладатели безуспешно пытаются обменять на современную валюту. Интересно, что в мае 2016 года в североитальянском городе Удине
была обнаружена точно такая же сумма – 23 миллиона лир, деньги хранились в ящике с двойным дном старинного письменного стола. Нашедший эти деньги гражданин также обращался в суд в попытке превратить вышедшие из обращения банкноты в "живые" деньги, однако, по информации СМИ, так и не добился успеха.
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