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В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
00:45 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/ispaniya-1862971024.html
В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей
В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей - РИА Новости, 05.04.2023
В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей
Полиция автономного сообщества Каталония задержала двух человек, подозреваемых в кражах имущества из отелей Барселоны, сообщили во вторник правоохранительные... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:45
2023-04-05T00:45
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Полиция автономного сообщества Каталония задержала двух человек, подозреваемых в кражах имущества из отелей Барселоны, сообщили во вторник правоохранительные органы. "Мы арестовали двух грабителей отелей в Барселоне, которые с января совершили девять вооруженных ограблений и похитили почти 10 000 евро", - говорится в сообщении в Twitter. Задержания были произведены в рамках специальной операции, в ходе которой были ранены трое офицеров. Так, двое мужчин в возрасте 35 и 37 лет сбили полицейский мотоцикл, врезались в автомобиль в штатском и скрылись с места происшествия пешком. После перехвата они активно сопротивлялись аресту, но в итоге были задержаны.
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В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей

В испанской Каталонии задержала двух человек, подозреваемых в кражах имущества из отелей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБарселона
Барселона - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Полиция автономного сообщества Каталония задержала двух человек, подозреваемых в кражах имущества из отелей Барселоны, сообщили во вторник правоохранительные органы.
"Мы арестовали двух грабителей отелей в Барселоне, которые с января совершили девять вооруженных ограблений и похитили почти 10 000 евро", - говорится в сообщении в Twitter.
Задержания были произведены в рамках специальной операции, в ходе которой были ранены трое офицеров. Так, двое мужчин в возрасте 35 и 37 лет сбили полицейский мотоцикл, врезались в автомобиль в штатском и скрылись с места происшествия пешком. После перехвата они активно сопротивлялись аресту, но в итоге были задержаны.
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