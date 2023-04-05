https://ria.ru/20230405/ispaniya-1862971024.html

В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей

В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей - РИА Новости, 05.04.2023

В Барселоне полиция задержала банду грабителей отелей

Полиция автономного сообщества Каталония задержала двух человек, подозреваемых в кражах имущества из отелей Барселоны, сообщили во вторник правоохранительные... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:45

2023-04-05T00:45

2023-04-05T00:45

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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Полиция автономного сообщества Каталония задержала двух человек, подозреваемых в кражах имущества из отелей Барселоны, сообщили во вторник правоохранительные органы. "Мы арестовали двух грабителей отелей в Барселоне, которые с января совершили девять вооруженных ограблений и похитили почти 10 000 евро", - говорится в сообщении в Twitter. Задержания были произведены в рамках специальной операции, в ходе которой были ранены трое офицеров. Так, двое мужчин в возрасте 35 и 37 лет сбили полицейский мотоцикл, врезались в автомобиль в штатском и скрылись с места происшествия пешком. После перехвата они активно сопротивлялись аресту, но в итоге были задержаны.

https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, барселона (город), каталония, испания, отели