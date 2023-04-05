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Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию

Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию - РИА Новости, 05.04.2023

Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию

Студентка Петра Пажитка пропала летом 1984-го. Полицейские искали ее пять лет, после чего признали убитой. А через 31 год нашли ее живой, расследуя дело о... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

дюссельдорф

германия

вольфсбург

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Студентка Петра Пажитка пропала летом 1984-го. Полицейские искали ее пять лет, после чего признали убитой. А через 31 год нашли ее живой, расследуя дело о краже.До дома не доехалаДвадцать шестого июля 1984-го года студентка Петра Пажитка вышла из общежития в Брауншвейге, зашла к стоматологу, потом в магазин и направилась к автобусной остановке.До этого девушка передала ключи от комнаты соседке, попросила кормить ее птиц. Якобы собиралась на две недели уехать домой в Вольфсбург. Хотела в тишине написать диссертацию по информатике. Вещи с собой не брала, поехала налегке.Признали умершейЧерез несколько дней в Брауншвейг прибыли обеспокоенные родители Петры. Дочь не приехала на день рождение брата и не позвонила. Они обратились в полицию.Никаких зацепок найти не удалось. Полицейские предположили, что с Пажиткой что-то случилось по дороге от остановки — тропа проходила через небольшой лес.Год назад там же изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку. Спустя несколько лет виновника задержали. Уже в тюрьме его допросили по делу Петры. Мужчина взял на себя и это убийство, но затем от показаний отказался.Дело так и не раскрыли. В 1989-м немку признали умершей.Загадочная фрау ШнайдерИстория, о которой все успели забыть, вновь всплыла осенью 2015-го, когда в Дюссельдорфе, расположенном за 300 километрах от Брауншвейга, завелась банда домушников.Одиннадцатого сентября в полицию поступил очередной звонок. Жительница новостройки на окраине города рассказала, что заметила на двери соседей следы взлома.Приехавшие на вызов сотрудники постучались к пострадавшей. Открыла женщина средних лет, представилась фрау Шнайдер. Немка нехотя призналась, что ее квартиру действительно вскрыли, но ничего ценного не взяли, поэтому писать заявление она не будет.После просьбы предъявить документы — запаниковала. Несколько минут думала, а затем достала паспорт старого образца на имя Петры.Новая жизньНа тот момент ей исполнилось 55 лет. Женщина призналась, что заранее спланировала свое исчезновение. Отложила более четырех тысяч немецких марок, нашла в Гельзенкирхене квартиру, владельцы которой не просили предъявить документы.Десятилетиями она расплачивалась только наличными. Не заводила счет в банке и не оформляла страховку. Вела тихую жизнь — подрабатывала и писала научную работу.Полицейские сразу сообщили о “воскресшей” Петре ее родственникам. Отец к тому моменту скончался. На встречу приехали только мать и брат. Они сразу узнали Пажитку, но воссоединение семьи не состоялось.Причины ее побега до сих пор остаются загадкой. Проверка показала, что Петра не подвергалась насилию со стороны близких. Проблем с законом у нее тоже не было.Сама исчезнувшая на вопрос полиции дала лишь один ответ — она просто решила начать новую жизнь.

дюссельдорф

германия

вольфсбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дюссельдорф, германия, вольфсбург