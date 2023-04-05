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Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию - РИА Новости, 05.04.2023
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08:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/ischeznuvshaya-1862977438.html
Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию
Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию - РИА Новости, 05.04.2023
Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию
Студентка Петра Пажитка пропала летом 1984-го. Полицейские искали ее пять лет, после чего признали убитой. А через 31 год нашли ее живой, расследуя дело о... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:00
2023-04-05T08:00
дюссельдорф
германия
вольфсбург
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Студентка Петра Пажитка пропала летом 1984-го. Полицейские искали ее пять лет, после чего признали убитой. А через 31 год нашли ее живой, расследуя дело о краже.До дома не доехалаДвадцать шестого июля 1984-го года студентка Петра Пажитка вышла из общежития в Брауншвейге, зашла к стоматологу, потом в магазин и направилась к автобусной остановке.До этого девушка передала ключи от комнаты соседке, попросила кормить ее птиц. Якобы собиралась на две недели уехать домой в Вольфсбург. Хотела в тишине написать диссертацию по информатике. Вещи с собой не брала, поехала налегке.Признали умершейЧерез несколько дней в Брауншвейг прибыли обеспокоенные родители Петры. Дочь не приехала на день рождение брата и не позвонила. Они обратились в полицию.Никаких зацепок найти не удалось. Полицейские предположили, что с Пажиткой что-то случилось по дороге от остановки — тропа проходила через небольшой лес.Год назад там же изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку. Спустя несколько лет виновника задержали. Уже в тюрьме его допросили по делу Петры. Мужчина взял на себя и это убийство, но затем от показаний отказался.Дело так и не раскрыли. В 1989-м немку признали умершей.Загадочная фрау  ШнайдерИстория, о которой все успели забыть, вновь всплыла осенью 2015-го, когда в Дюссельдорфе, расположенном за 300 километрах от Брауншвейга, завелась банда домушников.Одиннадцатого сентября в полицию поступил очередной звонок. Жительница новостройки на окраине города рассказала, что заметила на двери соседей следы взлома.Приехавшие на вызов сотрудники постучались к пострадавшей. Открыла женщина средних лет, представилась фрау  Шнайдер. Немка нехотя призналась, что ее квартиру действительно вскрыли, но ничего ценного не взяли, поэтому писать заявление она не будет.После просьбы предъявить документы — запаниковала. Несколько минут думала, а затем достала паспорт старого образца на имя Петры.Новая жизньНа тот момент ей исполнилось 55 лет. Женщина призналась, что заранее спланировала свое исчезновение. Отложила более четырех тысяч немецких марок, нашла в Гельзенкирхене квартиру, владельцы которой не просили предъявить документы.Десятилетиями она расплачивалась только наличными. Не заводила счет в банке и не оформляла страховку. Вела тихую жизнь — подрабатывала и писала научную работу.Полицейские сразу сообщили о “воскресшей” Петре ее родственникам. Отец к тому моменту скончался. На встречу приехали только мать и брат. Они сразу узнали Пажитку, но воссоединение семьи не состоялось.Причины ее побега до сих пор остаются загадкой. Проверка показала, что Петра не подвергалась насилию со стороны близких. Проблем с законом у нее тоже не было.Сама исчезнувшая на вопрос полиции дала лишь один ответ — она просто решила начать новую жизнь.
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РИА Новости
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96
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дюссельдорф, германия, вольфсбург
Дюссельдорф, Германия, Вольфсбург

Считали убитой 30 лет. Почему история "воскресшей" немки потрясла полицию

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Читать ria.ru в
Студентка Петра Пажитка пропала летом 1984-го. Полицейские искали ее пять лет, после чего признали убитой. А через 31 год нашли ее живой, расследуя дело о краже.

До дома не доехала

Двадцать шестого июля 1984-го года студентка Петра Пажитка вышла из общежития в Брауншвейге, зашла к стоматологу, потом в магазин и направилась к автобусной остановке.
До этого девушка передала ключи от комнаты соседке, попросила кормить ее птиц. Якобы собиралась на две недели уехать домой в Вольфсбург. Хотела в тишине написать диссертацию по информатике. Вещи с собой не брала, поехала налегке.

Признали умершей

Через несколько дней в Брауншвейг прибыли обеспокоенные родители Петры. Дочь не приехала на день рождение брата и не позвонила. Они обратились в полицию.
Никаких зацепок найти не удалось. Полицейские предположили, что с Пажиткой что-то случилось по дороге от остановки — тропа проходила через небольшой лес.
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции Германии
Автомобиль полиции Германии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
Автомобиль полиции Германии
Год назад там же изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку. Спустя несколько лет виновника задержали. Уже в тюрьме его допросили по делу Петры. Мужчина взял на себя и это убийство, но затем от показаний отказался.
Дело так и не раскрыли. В 1989-м немку признали умершей.

Загадочная фрау  Шнайдер

История, о которой все успели забыть, вновь всплыла осенью 2015-го, когда в Дюссельдорфе, расположенном за 300 километрах от Брауншвейга, завелась банда домушников.
Одиннадцатого сентября в полицию поступил очередной звонок. Жительница новостройки на окраине города рассказала, что заметила на двери соседей следы взлома.
Приехавшие на вызов сотрудники постучались к пострадавшей. Открыла женщина средних лет, представилась фрау  Шнайдер. Немка нехотя призналась, что ее квартиру действительно вскрыли, но ничего ценного не взяли, поэтому писать заявление она не будет.
После просьбы предъявить документы — запаниковала. Несколько минут думала, а затем достала паспорт старого образца на имя Петры.

Новая жизнь

На тот момент ей исполнилось 55 лет. Женщина призналась, что заранее спланировала свое исчезновение. Отложила более четырех тысяч немецких марок, нашла в Гельзенкирхене квартиру, владельцы которой не просили предъявить документы.
Десятилетиями она расплачивалась только наличными. Не заводила счет в банке и не оформляла страховку. Вела тихую жизнь — подрабатывала и писала научную работу.
Полицейские сразу сообщили о “воскресшей” Петре ее родственникам. Отец к тому моменту скончался. На встречу приехали только мать и брат. Они сразу узнали Пажитку, но воссоединение семьи не состоялось.
«
“Она не дала никаких объяснений и прямо заявила, что по-прежнему не хочет контактов с общественностью или своей семьей”, — сообщил журналистам представитель полиции Брауншвейга и Вольфсбурга.
Причины ее побега до сих пор остаются загадкой. Проверка показала, что Петра не подвергалась насилию со стороны близких. Проблем с законом у нее тоже не было.
Сама исчезнувшая на вопрос полиции дала лишь один ответ — она просто решила начать новую жизнь.
 
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