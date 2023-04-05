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Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
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15:47 05.04.2023 (обновлено: 16:01 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/irak-1863238752.html
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:47
2023-04-05T16:01
ирак
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии."Россия последовательно выступает за безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Категорически осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела вашей страны, господин посол", - сказал Путин на церемонии.Путин отметил, что последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост."В следующем году исполнится 80 лет с тех пор, как были установлены официальные дипломатические связи с Ираком. В активе российско-иракского взаимодействия богатый опыт обоюдовыгодных совместных проектов в разных сферах, в том числе нефтегазовой. Отмечу, что последние два года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост и стоит задача общими усилиями сохранить позитивную динамику встречной торговли, в том числе, за счет диверсификации экономического сотрудничества", - сказал Путин на церемонии.
https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html
https://ria.ru/20230329/irak-1861697494.html
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ирак, россия, в мире, владимир путин
Ирак, Россия, В мире, Владимир Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин

Путин заявил, что Россия выступает за целостность Ирака и невмешательство в дела страны

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир добровольно сократят добычу нефти
2 апреля, 20:56
"Россия последовательно выступает за безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Категорически осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела вашей страны, господин посол", - сказал Путин на церемонии.
Путин отметил, что последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост.
"В следующем году исполнится 80 лет с тех пор, как были установлены официальные дипломатические связи с Ираком. В активе российско-иракского взаимодействия богатый опыт обоюдовыгодных совместных проектов в разных сферах, в том числе нефтегазовой. Отмечу, что последние два года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост и стоит задача общими усилиями сохранить позитивную динамику встречной торговли, в том числе, за счет диверсификации экономического сотрудничества", - сказал Путин на церемонии.
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