https://ria.ru/20230405/irak-1863238752.html
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:47
2023-04-05T15:47
2023-04-05T16:01
ирак
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии."Россия последовательно выступает за безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Категорически осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела вашей страны, господин посол", - сказал Путин на церемонии.Путин отметил, что последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост."В следующем году исполнится 80 лет с тех пор, как были установлены официальные дипломатические связи с Ираком. В активе российско-иракского взаимодействия богатый опыт обоюдовыгодных совместных проектов в разных сферах, в том числе нефтегазовой. Отмечу, что последние два года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост и стоит задача общими усилиями сохранить позитивную динамику встречной торговли, в том числе, за счет диверсификации экономического сотрудничества", - сказал Путин на церемонии.
https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html
https://ria.ru/20230329/irak-1861697494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, россия, в мире, владимир путин
Ирак, Россия, В мире, Владимир Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Путин заявил, что Россия выступает за целостность Ирака и невмешательство в дела страны
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США
, ЕС
, Сирии
, Дании
, Норвегии
, Ирака и Абхазии
.
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"Россия последовательно выступает за безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Категорически осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела вашей страны, господин посол", - сказал Путин на церемонии.
Путин отметил, что последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост.
"В следующем году исполнится 80 лет с тех пор, как были установлены официальные дипломатические связи с Ираком. В активе российско-иракского взаимодействия богатый опыт обоюдовыгодных совместных проектов в разных сферах, в том числе нефтегазовой. Отмечу, что последние два года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост и стоит задача общими усилиями сохранить позитивную динамику встречной торговли, в том числе, за счет диверсификации экономического сотрудничества", - сказал Путин на церемонии.
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