https://ria.ru/20230405/irak-1863238752.html

Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин

Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин

Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:47

2023-04-05T15:47

2023-04-05T16:01

ирак

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Ирака и невмешательство во внутренние дела страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии."Россия последовательно выступает за безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Категорически осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела вашей страны, господин посол", - сказал Путин на церемонии.Путин отметил, что последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост."В следующем году исполнится 80 лет с тех пор, как были установлены официальные дипломатические связи с Ираком. В активе российско-иракского взаимодействия богатый опыт обоюдовыгодных совместных проектов в разных сферах, в том числе нефтегазовой. Отмечу, что последние два года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост и стоит задача общими усилиями сохранить позитивную динамику встречной торговли, в том числе, за счет диверсификации экономического сотрудничества", - сказал Путин на церемонии.

https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирак, россия, в мире, владимир путин