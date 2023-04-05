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В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 05.04.2023
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19:03 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/inflyatsiya-1863310697.html
В России ускорилась недельная инфляция
В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 05.04.2023
В России ускорилась недельная инфляция
Недельная инфляция в России с 28 марта по 3 апреля ускорилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:03
2023-04-05T19:03
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
продукты
цены
инфляция
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 28 марта по 3 апреля ускорилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 28 марта по 3 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала апреля – 100,06%, с начала года – 101,60%", - говорится в документе. По данным Росстата, рост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился по сравнению с предыдущей неделей - в среднем до 1,3% с 1%. При этом огурцы подорожали на 6%, помидоры – на 0,7%, яблоки – на 0,6%, бананы – на 0,5%. В то же время цены на лук снизились на 1%, свеклу – на 0,8%, картофель – на 0,7%, морковь – на 0,3%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка - на 0,68%. Кроме того, подешевел чай - на 0,47%, свинина - на 0,43%, мука - на 0,25%, мясо кур - на 0,2%, маргарин - на 0,18%. Также снизились цены на вареную колбасу, вермишель, соль, сыры - на 0,1%. Подорожали 20 наименований продуктов, сильнее всего сухие молочные смеси для детского питания - в среднем на 0,5%. Следом идут овощные консервы для детского питания – они выросли в цене на 0,45%, рис - на 0,43%, мороженая рыба, баранина, яйца - в среднем на 0,3%, творог - на 0,26%. Также подорожали говядина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – в среднем на 0,2%; полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, молоко, печенье, пшено – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости резкий рост цен зафиксирован на туалетную бумагу - она подорожала на отчетной неделе на 0,56% после удорожания на 0,07% на предыдущей. Также подорожали сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты и щетки - на 0,32% и 0,24% соответственно, пеленки для новорожденных - на 0,21%, спички и туалетное мыло – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни – на 0,4%, майки и футболки мужские, футболки и джинсы для детей – на 0,1%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,1%. Цены на электропылесосы на отчетной неделе выросли на 0,45%, на телевизоры - снизились на 1,48%, на смартфоны - практически не изменились. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 28 марта по 3 апреля выросла на 0,02%, иностранного - на 0,12%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,02%, на дизельное топливо – снизились на 0,05%. Росстат за период с 28 марта по 3 апреля зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе противовирусный препарат "Эргоферон" подорожал на 0,56%, мазь "Левомеколь" - на 0,5%, корвалол - на 0,46%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" - на 0,43%, поливитамины - на 0,39%. Подешевели отечественный анальгин и валидол - на 0,54% и 0,4% соответственно. Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 1,6% после снижения на 3,14% на предыдущей отчетной неделе.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, цены, инфляция
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Продукты, Цены, Инфляция
В России ускорилась недельная инфляция

Росстат: инфляция в России с 28 марта по 3 апреля ускорилась до 0,13 процента

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 28 марта по 3 апреля ускорилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата.
"За период с 28 марта по 3 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала апреля – 100,06%, с начала года – 101,60%", - говорится в документе.
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По данным Росстата, рост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился по сравнению с предыдущей неделей - в среднем до 1,3% с 1%. При этом огурцы подорожали на 6%, помидоры – на 0,7%, яблоки – на 0,6%, бананы – на 0,5%. В то же время цены на лук снизились на 1%, свеклу – на 0,8%, картофель – на 0,7%, морковь – на 0,3%.
Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка - на 0,68%. Кроме того, подешевел чай - на 0,47%, свинина - на 0,43%, мука - на 0,25%, мясо кур - на 0,2%, маргарин - на 0,18%. Также снизились цены на вареную колбасу, вермишель, соль, сыры - на 0,1%.
Подорожали 20 наименований продуктов, сильнее всего сухие молочные смеси для детского питания - в среднем на 0,5%. Следом идут овощные консервы для детского питания – они выросли в цене на 0,45%, рис - на 0,43%, мороженая рыба, баранина, яйца - в среднем на 0,3%, творог - на 0,26%. Также подорожали говядина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – в среднем на 0,2%; полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, молоко, печенье, пшено – на 0,1%.
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Среди непродовольственных товаров первой необходимости резкий рост цен зафиксирован на туалетную бумагу - она подорожала на отчетной неделе на 0,56% после удорожания на 0,07% на предыдущей. Также подорожали сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты и щетки - на 0,32% и 0,24% соответственно, пеленки для новорожденных - на 0,21%, спички и туалетное мыло – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни – на 0,4%, майки и футболки мужские, футболки и джинсы для детей – на 0,1%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,1%.
Цены на электропылесосы на отчетной неделе выросли на 0,45%, на телевизоры - снизились на 1,48%, на смартфоны - практически не изменились. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 28 марта по 3 апреля выросла на 0,02%, иностранного - на 0,12%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,02%, на дизельное топливо – снизились на 0,05%.
Росстат за период с 28 марта по 3 апреля зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе противовирусный препарат "Эргоферон" подорожал на 0,56%, мазь "Левомеколь" - на 0,5%, корвалол - на 0,46%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" - на 0,43%, поливитамины - на 0,39%. Подешевели отечественный анальгин и валидол - на 0,54% и 0,4% соответственно.
Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 1,6% после снижения на 3,14% на предыдущей отчетной неделе.
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