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Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
05:46 05.04.2023 (обновлено: 05:48 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ikar-1863065475.html
Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска
Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска - РИА Новости, 05.04.2023
Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска
Рейсы авиакомпании Ikar на тайский Пхукет из аэропорта Хабаровска продлеваются на все лето, сообщает пресс-служба воздушного узла. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T05:46
2023-04-05T05:48
пхукет (остров)
boeing 777
хабаровск
оренбург
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ХАБАРОВСК, 5 апр - РИА Новости. Рейсы авиакомпании Ikar на тайский Пхукет из аэропорта Хабаровска продлеваются на все лето, сообщает пресс-служба воздушного узла. Отмечается, что рейсы до середины мая будут выполняться на Boeing 777 один раз в неделю, затем – один раз в две недели. Ikar - российская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в Оренбурге и базирующаяся в аэропорту Оренбург-Центральный, выполняет рейсы из нескольких аэропортов России.
https://ria.ru/20230404/sochi-1862984987.html
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пхукет (остров), boeing 777, хабаровск, оренбург, новости - туризм
Пхукет (остров), Boeing 777, Хабаровск, Оренбург, Туризм, Новости - Туризм
Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска

Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска на все лето

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Хабаровск
Международный аэропорт Хабаровск - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 5 апр - РИА Новости. Рейсы авиакомпании Ikar на тайский Пхукет из аэропорта Хабаровска продлеваются на все лето, сообщает пресс-служба воздушного узла.
«
"Авиакомпания Ikar продолжит выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск на тайский остров Пхукет в течение всего весенне-летнего расписания. Ранее предполагалось, что полетная программа завершится 13 мая, однако перевозчик заявил об осуществлении полетов до 15 октября", - говорится в сообщении хабаровского аэропорта.
Отмечается, что рейсы до середины мая будут выполняться на Boeing 777 один раз в неделю, затем – один раз в две недели.
Ikar - российская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в Оренбурге и базирующаяся в аэропорту Оренбург-Центральный, выполняет рейсы из нескольких аэропортов России.
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ТуризмПхукет (остров)Boeing 777ХабаровскОренбургНовости - Туризм
 
 
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