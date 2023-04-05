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Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска

Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска - РИА Новости, 05.04.2023

Ikar продлила летную программу на Пхукет из Хабаровска

Рейсы авиакомпании Ikar на тайский Пхукет из аэропорта Хабаровска продлеваются на все лето, сообщает пресс-служба воздушного узла. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T05:46

2023-04-05T05:46

2023-04-05T05:48

пхукет (остров)

boeing 777

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ХАБАРОВСК, 5 апр - РИА Новости. Рейсы авиакомпании Ikar на тайский Пхукет из аэропорта Хабаровска продлеваются на все лето, сообщает пресс-служба воздушного узла. Отмечается, что рейсы до середины мая будут выполняться на Boeing 777 один раз в неделю, затем – один раз в две недели. Ikar - российская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в Оренбурге и базирующаяся в аэропорту Оренбург-Центральный, выполняет рейсы из нескольких аэропортов России.

https://ria.ru/20230404/sochi-1862984987.html

пхукет (остров)

хабаровск

оренбург

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пхукет (остров), boeing 777, хабаровск, оренбург, новости - туризм